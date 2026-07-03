México o Inglaterra: quién gana el domingo, según la IA

El duelo entre México e Inglaterra promete ser uno de los más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. Mientras el Tri llega invicto y sin recibir goles, Inglaterra cuenta con una de las plantillas más talentosas del torneo. Pero ¿qué dicen los modelos de inteligencia artificial?

No existe una respuesta unánime. Dependiendo del algoritmo y de las variables que analice cada modelo, las predicciones se inclinan ligeramente hacia uno u otro lado.

Inglaterra parte con una ligera ventaja

Los modelos que priorizan la calidad de la plantilla, el valor de mercado de los futbolistas y el rendimiento histórico de ambas selecciones consideran a Inglaterra como favorita para avanzar.

Algunas simulaciones le otorgan entre un 55% y un 60% de probabilidades de clasificarse a los cuartos de final, apoyadas en el peso ofensivo de figuras como Harry Kane y Jude Bellingham y en la experiencia del equipo en grandes torneos.

Las casas de apuestas también reflejan esa ligera ventaja para los ingleses, aunque sin considerarlos favoritos absolutos.

Otros modelos creen que México puede dar la sorpresa

No todas las inteligencias artificiales coinciden. Algunos modelos consideran que México llega en mejor momento futbolístico. El equipo de Javier Aguirre ha ganado sus cuatro partidos del Mundial sin recibir un solo gol, una marca que muy pocas selecciones habían conseguido en la historia del torneo.

Además, jugar en el Estadio Azteca, a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, aparece como un factor importante. La altitud, el apoyo de la afición y el mayor tiempo de adaptación podrían equilibrar el duelo frente a Inglaterra. Incluso el técnico inglés, Thomas Tuchel, reconoció que esas condiciones representan una ventaja para el conjunto mexicano.

Algunas simulaciones llegan a otorgar al Tri una probabilidad cercana al 53%-55% de avanzar, especialmente si el partido se extiende al tiempo extra o a los penales.

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Las claves que analiza la IA

Los modelos de inteligencia artificial no intentan adivinar el resultado. Lo que hacen es ejecutar miles de simulaciones utilizando variables como:

Rendimiento reciente de ambas selecciones.

Goles esperados (xG).

Solidez defensiva.

Calidad individual de los jugadores.

Lesiones y sanciones.

Descanso entre partidos.

Condición de local.

Antecedentes en competiciones internacionales.

Cada vez que termina un partido, esas probabilidades vuelven a calcularse con la información más reciente.

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Un partido mucho más parejo de lo que parece

Más allá de los porcentajes, los análisis coinciden en un punto: este podría ser uno de los cruces más equilibrados de los octavos de final.

México llega con la mejor defensa del torneo y el impulso de jugar en casa, mientras que Inglaterra confía en la jerarquía de sus figuras y en su capacidad para resolver partidos cerrados.

El ganador se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del duelo entre Brasil y Noruega, por lo que el desafío no terminará el domingo.

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