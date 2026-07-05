Qué dicen las apuestas de último minuto sobre México vs. Inglaterra

México e Inglaterra llegan a los octavos de final del Mundial 2026 con un partido cargado de tensión deportiva, ambiente de localía y un factor inesperado: el clima. Las apuestas de último minuto mantienen a Inglaterra como favorita, pero por un margen mucho más ajustado de lo que podría sugerir el nombre de los Three Lions. El escenario, la altura del Estadio Azteca, la solidez defensiva mexicana y la amenaza de tormentas convierten el cruce en uno de los más difíciles de leer de la fase eliminatoria.

El partido, previsto originalmente para las 6:00 p.m. hora local en Ciudad de México, fue demorado una hora por condiciones meteorológicas adversas cerca del Estadio Azteca. FIFA emitió una orden de resguardo por tormentas eléctricas en la zona.

Inglaterra, favorita en las apuestas, pero sin margen amplio

Las principales casas de apuestas ubican a Inglaterra por delante, aunque no como una favorita cómoda. En DraftKings, las cuotas iniciales para el partido marcaban a Inglaterra como favorita a +125 en moneyline, con México a +245 y el empate a +220 para los 90 minutos reglamentarios.

En el mercado de clasificación, Inglaterra aparecía a -155 para avanzar a cuartos de final, mientras México figuraba a +125.

FOX Sports, con datos de FanDuel, también mostraba ventaja inglesa: Inglaterra +130, México +240 y empate +210. En términos simples, el mercado considera más probable una victoria inglesa en tiempo regular, pero no descarta un partido cerrado, incluso con posibilidad real de alargue o penales.

Inglaterra es favorita por jerarquía individual, experiencia y poder ofensivo, pero México no aparece como un rival claramente inferior para los apostadores. El contexto pesa. Crédito: Silvia Izquierdo | AP

El mercado ve un partido casi de moneda al aire para avanzar

Algunas líneas de último momento reflejan aún más paridad. Covers registraba a Inglaterra como favorita apenas por margen mínimo para clasificar, con -108 frente a +108 de México, una diferencia que en la práctica describe un cruce muy cercano al 50/50.

Esa paridad tiene sentido por varios factores. México llega invicto, con una defensa que no recibió goles en cuatro partidos, y juega en un Estadio Azteca que combina presión ambiental, altura y un público mayoritariamente local.

El partido se disputa a más de 2.240 metros de altitud, un elemento físico que puede condicionar a Inglaterra.

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El clima cambió el escenario del partido

El dato de último minuto no está solo en las cuotas, sino en el cielo. La tormenta eléctrica sobre Ciudad de México obligó a retrasar el inicio del encuentro y activó medidas de seguridad en el estadio.

Reuters informó que personal del estadio fue enviado a zonas de resguardo y que los avisos de tormenta aparecieron en pantallas dentro y fuera del recinto.

Para las apuestas, el clima no siempre cambia de inmediato el favorito, pero sí puede afectar la forma del partido. Una cancha pesada, una espera larga, entrada en calor interrumpida o un inicio con ritmo irregular suelen favorecer escenarios de menor control, menos precisión y más margen para errores.

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Por qué el clima puede favorecer a México

El clima no beneficia automáticamente al local, pero México puede adaptarse mejor a un partido emocional, cortado y de alta fricción. Jugar en casa, con el apoyo del Azteca y con mayor familiaridad con la altitud, puede ser una ventaja si el encuentro se vuelve más físico que técnico.

Además, México llega con una base defensiva fuerte. Su arco invicto en el torneo no es un dato menor: en partidos de eliminación directa, una defensa sólida suele comprimir las cuotas y hacer más atractivos mercados como empate, menos goles o clasificación por margen estrecho.

Por qué Inglaterra sigue siendo favorita

La explicación del favoritismo inglés está en la calidad individual. Inglaterra cuenta con futbolistas de élite, mayor profundidad de plantel y nombres capaces de resolver partidos cerrados.

Pero, más allá del favoritismo, hay tres variables que pueden mover el análisis:

Primero, la demora por tormenta. Si el partido arranca tarde y con condiciones irregulares, puede haber menos ritmo, más errores y más tensión en los primeros minutos.

Segundo, la altura del Azteca. Inglaterra no juega habitualmente en esas condiciones y puede sentirlo si el partido se estira al segundo tiempo o al alargue. Sky News citó a un experto que advirtió que Inglaterra no tendría tiempo suficiente para adaptarse a la altitud antes del cruce.

Tercero, la defensa mexicana. Un equipo que llega sin recibir goles puede sostener un partido largo, especialmente si el rival se impacienta o si la cancha no permite una circulación limpia.

Pronto sabremos cómo termina y quién queda afuera. Lo que ya se sabe: el ganador enfrentará a Noruega en cuartos de final, después de la sorpresiva eliminación de Brasil por 2-1.

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