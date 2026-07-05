México vs. Inglaterra: antecedentes, claves del duelo y dónde verlo en Estados Unidos

La selección de México afronta este domingo uno de sus mayores desafíos en el Mundial 2026 cuando reciba a Inglaterra en el Estadio Azteca, donde estará en juego un boleto a los cuartos de final.

El equipo dirigido por Javier Aguirre llega con confianza después de firmar un inicio impecable en el torneo. Suma cuatro victorias consecutivas y ha mostrado una de las defensas más sólidas de la competencia, tras vencer 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Inglaterra llega exigida y con Harry Kane como referente

La selección inglesa avanzó a los octavos de final tras un partido complicado frente a República Democrática del Congo, donde necesitó una remontada encabezada por Harry Kane, autor de un doblete en los minutos finales.

El delantero del Bayern Múnich acumula cinco goles en el Mundial 2026 y representa la principal amenaza para la defensa mexicana.

Además de Kane, el conjunto de Thomas Tuchel cuenta con figuras como Jude Bellingham y Declan Rice, quienes buscarán imponer condiciones en el mediocampo.

La altitud del Estadio Azteca, un factor que puede inclinar la balanza

Uno de los aspectos que más atención ha generado en la previa es la altitud del Estadio Azteca, ubicado a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar.

Aunque Declan Rice aseguró que el escenario representa “un estadio más”, Thomas Tuchel reconoció que las condiciones físicas serán un reto para su plantel.

En la víspera del encuentro, aficionados mexicanos acudieron a las inmediaciones del hotel de concentración de Inglaterra con tambores, trompetas y fuegos artificiales para intentar alterar el descanso del conjunto europeo.

México apuesta por su fortaleza como local

La selección de México intentará aprovechar el respaldo de su afición y un escenario donde ha construido algunos de sus mejores recuerdos mundialistas.

En la historia de la Copa del Mundo, el combinado nacional nunca ha perdido un partido en el Estadio Azteca, donde registra ocho victorias y dos empates, con 18 goles anotados y solo dos recibidos.

Además, México ya derrotó a Inglaterra en ese inmueble durante un partido amistoso disputado en 1985.

Los jugadores que pueden definir el partido

Raúl Jiménez atraviesa un gran momento ofensivo y suma 48 goles con la selección de México, siete de ellos en el Estadio Azteca. A su lado, Julián Quiñones, Gilberto Mora y Roberto Alvarado buscarán generar peligro frente a una defensa inglesa que ha mostrado algunas dudas.

Del otro lado, Harry Kane llega como uno de los máximos referentes ofensivos del torneo, mientras que Jude Bellingham será el encargado de marcar el ritmo del mediocampo inglés.

Antecedentes entre México e Inglaterra

México e Inglaterra se han enfrentado en 10 ocasiones, con saldo de siete victorias para los ingleses, un empate y dos triunfos para el conjunto mexicano.

En Copas del Mundo, solo existe un antecedente: la victoria de Inglaterra por 2-0 en la fase de grupos del torneo de 1966.

Ahora, casi seis décadas después, ambas selecciones volverán a verse las caras en un duelo que definirá a uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.

Horario y transmisión del partido

Horario en Estados Unidos: 20:00 horas ET y 19:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

England vs Mexico in Mexico City will be PURE CINEMA ? pic.twitter.com/1M1fbLCa1h — FOX Sports (@FOXSports) July 5, 2026

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