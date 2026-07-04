De la mano de Mbappé, Francia alcanza los cuartos de final del Mundial por cuarta ocasión consecutiva

Francia aseguró este sábado su presencia entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026 al derrotar por 0-1 a Paraguay en Philadelphia. Un penal convertido por Kylian Mbappé en el minuto 70 resolvió un encuentro muy disputado y permitió al conjunto dirigido por Didier Deschamps mantener una racha que comenzó en Brasil 2014: alcanzar los cuartos de final en cuatro Copas del Mundo consecutivas.

El triunfo también tuvo un impacto en la carrera goleadora del delantero del Real Madrid. Con su anotación frente a la Albirroja, Mbappé llegó a siete tantos en la presente edición e igualó a Lionel Messi como máximo artillero del torneo. Además, alcanzó los 19 goles en la historia de los Mundiales, quedando únicamente por detrás del argentino, líder histórico con 20.

Francia enfrentará ahora a Marruecos el próximo 9 de julio en Boston, después de que el conjunto africano eliminara a Canadá en la ronda de octavos de final.

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Un penal rompió la resistencia paraguaya

El equipo de Gustavo Alfaro planteó un partido de máxima exigencia defensiva y logró incomodar durante buena parte del encuentro a la selección francesa. Paraguay apostó por un esquema conservador, con una defensa sólida y un juego físico que obligó a los europeos a trabajar cada oportunidad de ataque.

Sin embargo, la intensidad con la que defendía la Albirroja terminó siendo determinante en el desenlace. Diego Gómez cometió una infracción dentro del área sobre Désiré Doué y el árbitro señaló el penalti que cambiaría la historia del partido.

Mbappé asumió la responsabilidad desde los once metros y no desaprovechó la oportunidad. Su ejecución significó el único gol del encuentro y bastó para sellar la clasificación de Francia a la siguiente ronda del campeonato.

La anotación también reforzó el protagonismo del atacante francés en la historia de los Mundiales. Con 19 goles acumulados en el torneo a lo largo de su carrera, continúa acercándose al registro de Lionel Messi, quien encabeza la clasificación histórica con 20 conquistas.

La diferencia de edad entre ambos también marca el contraste de sus trayectorias. Messi cumplió 39 años el pasado 24 de junio, mientras que Mbappé celebrará su cumpleaños número 28 el próximo 20 de diciembre, manteniendo abierta la posibilidad de seguir ampliando sus registros en futuras ediciones.

La clasificación confirma la continuidad del protagonismo francés en los Mundiales. Desde 2014, Les Bleus no han faltado a los cuartos de final, un recorrido que incluye el título conquistado en Rusia 2018 y el subcampeonato obtenido en Qatar 2022. Fue Sudáfrica 2010 la última edición en la que no alcanzaron dicha instancia.



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