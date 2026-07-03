Cristiano Ronaldo envió un conmovedor saludo a un niño rescatado en los terremotos de Venezuela

Cristiano Ronaldo sorprendió con un mensaje dirigido a Andrés Mieles, un niño venezolano que sobrevivió a los terremotos del 24 de junio y que permanece hospitalizado tras sufrir graves heridas. El capitán de Portugal le envió un video de apoyo, lo invitó a asistir a uno de sus partidos cuando se recupere y respondió así a una historia que había conmovido a miles de personas dentro y fuera de Venezuela.

El gesto del delantero portugués llegó después de que se conociera el caso de Andrés, quien, tras ser rescatado, expresó que uno de sus mayores deseos era conseguir la figurita de Cristiano Ronaldo del álbum oficial del Mundial de Panini. La historia se difundió ampliamente en redes sociales y motivó una campaña impulsada por el creador de contenido venezolano Armando Poyo para hacerla llegar hasta el futbolista.

En el video, Ronaldo dedicó unas palabras al menor. “Hola Andrés, ¿Qué tal? Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno te quiero invitar a ver un partido mío para disfrutar“, expresó el atacante. Antes de despedirse añadió: “Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo”.

El mensaje llegó hasta la habitación del hospital

Armando Poyo fue el encargado de mostrar personalmente el saludo al niño en el hospital donde continúa recibiendo atención médica. Otra grabación compartida en redes sociales muestra a Andrés acostado en la cama mientras sostiene la figurita de Cristiano Ronaldo que tanto deseaba.

En ese momento, una persona le dice: “¿Viste que tú no creías?”, mientras una enfermera intenta animarlo y agrega: “¿Viste? Aquí está”, al enseñarle la lámina. El niño responde con una sonrisa al ver el mensaje y el obsequio que había pedido tras la tragedia.

Andres Mieles está bien. Ya le regalaron la Barajita de @Cristiano .

Ahora la Tía solicita una prótesis para su pierna derecha.

¿Cómo se la podemos conseguir? pic.twitter.com/6RfYUrZb0p — Jose Zambrano (@zambranojose) July 2, 2026

Andrés sufrió lesiones de gravedad durante los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. Como consecuencia de las heridas, los médicos tuvieron que amputarle una de sus piernas. Además, perdió a su familia durante el desastre, un hecho que generó numerosas muestras de solidaridad.

El más reciente balance oficial elevó a 2.645 la cifra de personas fallecidas por los terremotos, mientras que el número de heridos ascendió a 12.666. En medio de esa emergencia, la historia del menor ha trascendido las fronteras venezolanas y encontró eco en una de las mayores figuras del fútbol mundial.

El saludo de Ronaldo coincidió con la participación de Portugal en el Mundial 2026. La selección lusa, liderada por el delantero, aseguró recientemente su clasificación a los octavos de final del torneo, mientras el futbolista aprovechó la concentración para enviar un mensaje de aliento a uno de sus seguidores más jóvenes.

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