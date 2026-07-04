Messi sigue liderando la tabla de goleadores del Mundial de 2026

El Mundial de 2026 ya entró en su etapa de octavos de final. Hay varios jugadores que han tomado la bandera de goleadores en sus selecciones. Lionel Messi sigue en lo más alto del podio en la Copa del Mundo.

El delantero de la selección de Argentina tiene 7 goles en esta Copa del Mundo. El capitán de la Albiceleste le marcó un triplete a Argelia, un doblete a Austria, un gol a Jordania y otro gol a Cabo Verde en dieciseisavos.

El segundo en discordia es Kylian Mbappé. El atacante francés ha marcado tres dobletes en la Copa del Mundo. El delantero el Real Madrid marcó estos goles ante Senegal, Suecia e Irak.

El tercero en esta lista es Erling Haaland. El delantero del Manchester City acumula cinco goles en el Mundial de 2026. El atacante de Noruega marcó un gol en dieciseisavos y cuatro en la fase de grupos.

Hay otro futbolista igualado con cinco anotaciones. Harry Kane anotó tres goles en la fase de grupos y también marcó un doblete en el rescate de Inglaterra ante la República Democrática del Congo.

Otro de los futbolistas que ha sobresalido en la Copa del Mundo es Vinícius Júnior. El futbolista de la Canarinha marcó cuatro goles en la fase de grupos. Contra Japón no pudo convertir, pero sigue siendo una buena carta ofensiva para Carlo Ancelotti.

Tabla de goleadores del Mundial de 2026

Lionel Messi (ARG) 7

Kylian Mbappé (FRA) 6

Erling Haaland (NOR) 5

Harry Kane (ENG) 5

Vinícius Júnior (BRA) 4

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