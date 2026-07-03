Sacudida en el Tri: Javier Aguirre explota tras cambio de horario en el México vs. Inglaterra

Como un auténtico nocaut técnico recibió Javier Aguirre la decisión de la FIFA de adelantar el partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 contra Inglaterra. El encuentro, programado originalmente para este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, se disputará finalmente a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) para evitar el protocolo de tormenta eléctrica pronosticado para la tarde en el sur de la capital.



En una entrevista exclusiva con el periodista Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el director técnico nacional expuso su profunda molestia, asegurando que la modificación rompe por completo la logística médica y deportiva del equipo.

? #EXCLUSIVA | ?"Me lo informaron aquí, no estoy de acuerdo, FIFA manda y a tragar ajo y agua": Javier Aguirre revela cómo se enteró del cambio de horario y acepta el ajuste, aunque admite que no le gustó. #FórmulaNoticias con Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) pic.twitter.com/CcguEoanPf — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 3, 2026





“Es como una patada en el estómago porque te cambia todo el trabajo. No es que se vaya al garete, pero casi, porque te estás tragando seis horas que tenías programadas para la recuperación. No me gusta nada, evidentemente”, confesó el estratega.

Aguirre también añadió que: “Evidentemente, acataremos la decisión. A mí y a mis jugadores no nos gusta nada; ahora tenemos que madrugar, reprogramar la activación, la charla y la ingesta, porque no es lo mismo meterte unos macarrones a las ocho de la mañana que a las dos o tres de la tarde. A mi especialmente no me gusta la idea”.

El “Vasco” añadió que bajo su gestión en esta tercera etapa como director técnico del Tricolor nunca jugaron a las 12 del día en el Azteca y que por esa razón este nuevo horario de la FIFA para enfrentar a Inglaterra; “si me rompe un poco la madre”, dijo.



El factor médico y la polémica de la altura



El enfado de Aguirre tiene un trasfondo crítico: el cuerpo técnico operaba a marchas forzadas para recuperar a dos jugadores titulares que terminaron lesionados tras el extenuante partido contra Ecuador. Con seis horas menos de margen, el panorama médico de la selección mexicana se complica.



Por otro lado, la molestia también alcanzó el campamento europeo. El técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, calificó de “físicamente imposible” la adaptación de sus futbolistas a la altitud de la Ciudad de México en un lapso de apenas tres días, revelando además que figuras clave como Declan Rice y Jarell Quansah presentan severas molestias físicas.

Los ingleses arribarán al país rozando el límite de tiempo .



Alteración de la rutina del Tricolor



El drástico ajuste obliga al combinado azteca a modificar sus hábitos biológicos en menos de 48 horas. La plantilla deberá levantarse a las 7:00 de la mañana del domingo, realizar un desayuno fuerte a temprana hora y trasladarse hacia el Estadio Ciudad de México alrededor de las 10:00 horas, una rutina inusual que podría mermar el rendimiento físico de los seleccionados.

“Estoy encabronado”.



El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, reventó por el cambio de horario del partido del domingo contra Inglaterra en el Estadio Azteca.



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Aunque históricamente jugar a las 12:00 del día en la capital mexicana favorece a los locales por las duras condiciones de calor, humedad y altura, los expertos coinciden en que estos factores terminan siendo subjetivos.

En la alta competencia de un Mundial, ambas escuadras poseen la preparación científica para sobreponerse, por lo que el verdadero reto para México estará en asimilar el impacto mental y logístico de este inesperado cambio de planes.

Al Tri no le queda más que, en palabras del propio Aguirre, “tomar agua de ajo y acatar las disposiciones de la FIFA”.

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