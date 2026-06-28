Edson Álvarez, Israel Reyes y Brian Gutiérrez, los candidatos a iniciar vs. Ecuador

Una vez definido a Ecuador como el rival de México en los 16avos del Mundial 2026 el próximo martes en el Estadio de la Ciudad de México, el técnico Javier Aguirre se ha dado a la tarea de definir el once inicial, donde los candidatos a jugar son Israel Reyes, Edson Álvarez y Brian Gutiérrez.

Estos tres jugadores arrancarían en el sitio de Jorge Sánchez en el sector derecho de la zaga mexicana, Edson Álvarez se mantendría en el mediocampo con la incorporación de Erik Lira y las dudas de Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora u Obed Vargas.

?? SELECCIÓN ??



¿Les gusta este 11 titular para los 16vos de final?



Las dudas del Vasco:

? Edson o Montes

? Mora o Brian



¿Ustedes qué dicen? ¿Quién falta y quién sobra?



Los leo? ? pic.twitter.com/CVaf4grWAe — Gibrán Araige (@GibranAraige) June 26, 2026

Estos movimientos son parte de las opciones que se están manejando para tratar de nulificar a los ecuatorianos y aunque no es la última palabra, la formación azteca sería con Raúl “Tala” Rangel en la portería; Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vázquez y Jesús Gallardo en la zaga; Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez en el mediocampo y adelante Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

Las opciones

Faltan 72 horas para el duelo y Aguirre en la portería no tiene dudas con Raúl “Tala” Rangel, mientras que en la defensa está garantizada la presencia de Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo..

Uno de los cambios más esperados es el retorno de Johan Vásquez a la central. El defensor, quien ha mostrado gran nivel en el torneo, sería titular. Sin embargo, Aguirre todavía tiene una duda importante: ¿Israel Reyes o Jorge Sánchez?

Los dos han jugado, pero en este momento Aguirre busca darle solidez a la zona de riesgo para tratar de nulificar a la explosiva ofensiva de los ecuatorianos y para eso seguramente echará mano de Israel Reyes y Jesús Gallardo por las bandas.

Mientras que en el mediocampo, en teoría, está garantizado el regreso de Erik Lira, mientras que se analiza si Álvaro Fidalgo, Luis Romo, Gilberto Mora, Obed Vargas y Brian Gutiérrez completen esta zona donde se definirá mucho del encuentro.

LAS DUDAS DEL VASCO ESTAN EN MEDIO CAMPO.

Es la zona donde mas le ha movido al equipo.

REGÍSTRATE en @calientesports?? https://t.co/uUluSOs0sa



*DIVIÉRTETE RESPONSABLEMENTE. ? pic.twitter.com/k6YnAZoX9G — david medrano felix (@medranoazteca) June 27, 2026

Finalmente en el ataque no se esperan cambios, con lo cual Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez seguirían siendo la tríada ofensiva titular. El tridente ha funcionado bien y Aguirre confía en su capacidad para generar peligro.

Ecuador llegaría el lunes a la CDMX

Ecuador, por lo pronto, tiene planeado viajar el lunes desde la ciudad de Ohio a la Ciudad de México para quedar concentrado para el juego contra México, tratando de abatir lo más posible las inconveniencias y la presión de estar en la sede de uno de los países anfitriones de la justa mundialista.

Seguir leyendo:

– Se acabó el misterio: México se jugará la vida con Ecuador en dieciseisavos del Mundial

– ¿Ecuador ya prepara los boletos de avión para viajar a México y enfrentar al Tricolor?

– Julián Quiñones eligió a México para crecer futbolísticamente











