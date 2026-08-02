Calendario de pagos del Seguro Social en agosto: ¿Cuándo comenzará a recibir su dinero?

Todos los meses, más de 70 millones de adultos mayores jubilados y personas aseguradas a programas sociales reciben sus pagos por parte de la Administración de la Seguridad Social (SSA) con montos que alcanzan hasta los $5,000 dólares en alguno de los casos.

Anteriormente, los pagos se distribuían a través de cheques; ahora son depósitos directos a las cuentas de los beneficiados, guiados por un calendario mensual que indica cuándo cobrarán su dinero mes a mes.

Fechas de pago del mes de agosto

En el caso de los jubilados después de mayo de 1997, los pagos se dividen en tres rondas dependiendo de la fecha de nacimiento de los jubilados. Por lo tanto, los primeros en recibir su dinero serán los adultos mayores nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes el próximo 12 de agosto.

Mientras que para el 19 de agosto está programado el pago a los jubilados nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes; y la tercera y última ronda se enviará el 26 de agosto a los retirados nacidos entre los días 21 y 30 de cualquier mes.

¿Cuánto recibe cada jubilado?

En cuanto a los montos, estos dependerán de la edad de jubilación de cada beneficiario; en este caso, los jubilados a los 62 años obtienen $2,000 dólares, los de 65 años reciben $3,000 y los de 70 años $5,000 cada mes.

Los montos varían porque adelantar el retiro puede significar una reducción del 30% en el beneficio mensual, mientras que extenderla hasta la edad máxima puede significar un acumulado de más del 100%.

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