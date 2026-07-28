Número de Seguro Social: cómo pedir una nueva tarjeta y cuándo es necesario

Contar con un Número de Seguro Social (SSN) es uno de los requisitos más importantes para realizar trámites y acceder a diversos servicios. Este identificador de nueve dígitos es indispensable para trabajar legalmente, presentar la declaración de impuestos, solicitar beneficios de jubilación, abrir cuentas bancarias, tramitar préstamos e incluso gestionar un pasaporte estadounidense.



Aunque el Número de Seguro Social permanece vigente de por vida en la mayoría de los casos, la tarjeta física que lo contiene puede reemplazarse si se extravía, es robada o presenta daños.

¿Cuándo se puede solicitar una tarjeta de reemplazo del Seguro Social?

La Administración del Seguro Social (SSA)permite a los ciudadanos y residentes elegibles solicitar una nueva tarjeta cuando la original se pierde, es robada o queda deteriorada. En estos casos, el número asignado no cambia, únicamente se emite una nueva tarjeta con la misma información.



La dependencia aclara que no siempre es necesario realizar este trámite. Si la persona conoce su Número de Seguro Social y no requiere presentar la tarjeta física, puede seguir utilizando el mismo número para la mayoría de los procedimientos.

Así puedes solicitar una nueva tarjeta del SSN

La opción más rápida es iniciar el trámite a través de internet mediante los servicios de la Administración del Seguro Social. Sin embargo, dependiendo de la situación del solicitante, la autoridad puede pedir que el proceso concluya de manera presencial en una oficina para verificar la documentación correspondiente.



Como parte del procedimiento, la SSA puede solicitar documentos que acrediten la identidad del solicitante, su ciudadanía estadounidense o su estatus migratorio, además de otros comprobantes cuando el caso lo requiera.



Una vez que la solicitud es aprobada y los documentos son validados, la nueva tarjeta se envía por correo y normalmente llega en un periodo de cinco a diez días hábiles.

¿Cuántas veces se puede reemplazar la tarjeta del Seguro Social?

La Administración del Seguro Social establece límites para la emisión de tarjetas de reemplazo. En condiciones normales, una persona puede obtener hasta tres tarjetas de reemplazo por año y un máximo de diez durante toda su vida. El trámite no tiene costo.

¿Es posible obtener un nuevo Número de Seguro Social?

Aunque el SSN suele mantenerse sin cambios durante toda la vida del titular, la legislación estadounidense contempla situaciones excepcionales en las que la SSA puede autorizar la asignación de un número diferente.

Entre los casos que pueden justificar el cambio se encuentran:

Cuando los números consecutivos asignados a integrantes de una misma familia generan problemas administrativos.

Si un mismo Número de Seguro Social fue asignado a más de una persona o existe un error de duplicidad.

Cuando una víctima de robo de identidad continúa enfrentando afectaciones pese a utilizar su número original.

En situaciones comprobables de acoso, abuso o riesgo para la vida del titular.

Cuando existen objeciones religiosas o culturales hacia determinados números o combinaciones de dígitos. En estos casos, es necesario presentar documentación escrita que respalde la postura del grupo religioso con el que la persona mantiene una relación formal y permanente.



La SSA analiza cada solicitud de manera individual y únicamente autoriza el cambio del SSN cuando se cumplen los criterios establecidos por la ley. En el caso de los reemplazos de la tarjeta, el procedimiento es gratuito y conserva el mismo Número de Seguro Social asignado originalmente.

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