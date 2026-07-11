A quiénes el Seguro Social les pagará sus beneficios el 15 de julio

El mes de julio continúa con la entrega de pagos del Seguro Social y esta semana llegará el turno de un nuevo grupo de beneficiarios. El miércoles 15 de julio, millones de jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes recibirán sus beneficios mensuales, siempre que cumplan con el criterio establecido por la Administración del Seguro Social (SSA).

Actualmente, más de 71.3 millones de personas reciben beneficios administrados por la SSA en Estados Unidos. Para distribuir los pagos de manera organizada, la agencia utiliza un calendario dividido principalmente en tres fechas, que corresponden al segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. La fecha que recibe cada persona depende del día de nacimiento del beneficiario o del trabajador cuyo historial laboral generó el beneficio.

¿Quiénes recibirán el pago del Seguro Social el 15 de julio?

El miércoles 15 de julio recibirán su pago las personas nacidas entre los días 11 y 20 de cualquier mes. Este grupo corresponde al segundo bloque dentro del calendario regular de pagos que la SSA utiliza durante julio de 2026.

Las fechas restantes de pagos del Seguro Social para este mes quedaron de la siguiente manera:

Nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes: miércoles 22 de julio.

Es importante recordar que si una persona recibe beneficios basados en el historial laboral de otra persona, como ocurre con algunos cónyuges o sobrevivientes, la SSA toma como referencia la fecha de nacimiento del trabajador que generó el beneficio para establecer el día del pago.

¿Qué beneficiarios ya recibieron su dinero en julio?

El primer grupo de los miércoles que ya recibió su pago fue el de los beneficiarios que nacieron entre el día 1 y el 10 del mes. Estas personas recibieron su dinero el 8 de julio.

Además, algunos beneficiarios no forman parte del calendario de los tres miércoles porque reciben sus pagos bajo reglas diferentes. Las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997 ya obtuvieron su pago el jueves 2 de julio, sin importar su fecha de nacimiento.

Ese mismo día también recibieron sus beneficios del Seguro Social quienes combinan este programa con el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI). En estos casos, el pago del SSI correspondiente a julio fue enviado previamente el miércoles 1 de julio.

Estos grupos normalmente reciben sus pagos el día 3 de cada mes, pero la fecha fue modificada porque el 3 de julio fue considerado feriado federal.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios del Seguro Social?

La cantidad que recibe cada persona depende de factores como sus años de trabajo, los ingresos reportados durante su vida laboral y el tipo de beneficio que recibe. Sin embargo, los promedios mensuales compartidos por la SSA muestran las siguientes cantidades:

Jubilación: $2,029.92 dólares .

. Discapacidad: $1,496.16 dólares.

Sobrevivientes: $1,631.39 dólares.

Estos montos representan un promedio general, por lo que algunos beneficiarios pueden recibir más o menos dinero dependiendo de su situación particular.

¿Cómo envía la SSA los pagos del Seguro Social?

La SSA realiza los pagos principalmente mediante depósito directo, una opción que permite recibir el dinero automáticamente en una cuenta bancaria registrada.

Los beneficiarios pueden revisar o actualizar su información bancaria mediante la herramienta en línea “Mi Seguro Social” de la agencia. Mantener esos datos actualizados ayuda a evitar problemas con futuros pagos.

Otra opción disponible es la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito creada para recibir pagos federales sin necesidad de contar con una cuenta bancaria tradicional.

Para solicitar este servicio, los beneficiarios pueden comunicarse al 1-800-333-1795 o al 1-800-772-1213, o acudir a una oficina del Seguro Social.

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