Un condado de California aumentaría a $30 el salario mínimo de algunos trabajadores

¿Quién se opondría a un aumento de salario mínimo de $30 dólares por hora? Ese es el resultado de una iniciativa en el condado de Alamade que logró avanzar hacia la boleta electoral de noviembre, donde los votantes decidirán si aprueban un incremento gradual hasta ese nivel de ingresos.

La propuesta es promovida por la Coalición Salario Digno para Todos (Living Wage for All Coalition), organización que esta semana anunció haber reunido el respaldo ciudadano necesario para que la medida pueda ser sometida a votación durante las elecciones generales.

En un comunicado, los organizadores informaron que entregaron el 106% de las firmas requeridas para cumplir con el proceso de validación. Si las autoridades electorales confirman el número de apoyos, los residentes del condado de Alameda tendrán la última palabra sobre el proyecto en las urnas.

De ser aprobada, la iniciativa elevaría de manera gradual el salario mínimo desde los actuales $16.90 dólares por hora hasta alcanzar los $30 dólares el 1 de julio de 2037.

Uno de los puntos neurálgicos que beneficiaría a cientos de miles de trabajadores es que las empresas que tengan más de 100 empleados tendrían que adelantar ese ajuste y cumplir con el nuevo salario antes de 2030.

“El condado de Alameda es uno de los condados más ricos de Estados Unidos; sin embargo, el 40% de las personas que viven aquí, incluidos miles de miembros del sindicato UAW, tienen dificultades para llegar a fin de mes”, aseguró Mike Miller, director de la Región 6 del sindicato United Auto Workers (UAW).

Además, el plan contempla incrementos anuales de al menos 3% una vez que entre en vigor el nuevo esquema salarial, con el objetivo de que las remuneraciones continúen creciendo conforme pasen los años.

La coalición calcula que cerca de 334,000 trabajadores del condado se beneficiarían con la medida. Entre las empresas que podrían verse impactadas por el cambio se encuentran grandes cadenas de restaurantes y otros negocios con una amplia plantilla laboral.

La campaña para impulsar esta propuesta comenzó oficialmente en marzo, cuando la Coalición Salario Digno para Todos anunció el inicio de la recolección de firmas. A partir de ese momento contaba con un plazo de 180 días para reunir el apoyo ciudadano necesario y llevar la iniciativa a la elección de noviembre.

El proyecto también ha recibido el respaldo de diversas organizaciones sindicales en California, entre ellas la Región 6 del sindicato United Auto Workers (UAW).

“Los miembros de la UAW estamos orgullosos de formar parte de la lucha por un salario digno en el condado de Alameda, porque sabemos que todos los trabajadores merecen comunidades donde puedan prosperar”, agregó Miller. “Si unimos fuerzas con los trabajadores de todo el condado, podemos hacer que eso se convierta en realidad”.

La Coalición Salario Digno para Todos también trabaja en una iniciativa similar para la ciudad de Oakland. No obstante, hasta ahora no ha informado si esa propuesta consiguió el número de firmas necesario para seguir el mismo proceso electoral.

Actualmente, California mantiene uno de los salarios mínimos estatales más altos del país, con $16.90 dólares por hora desde el 1 de enero de 2026. Solo Washington lo supera ligeramente, con $17.13 dólares, mientras que Nueva York paga $17.00 dólares por hora en la ciudad de Nueva York y Long Island. Otros estados como Connecticut ($16.94), Nueva Jersey ($15.92), Colorado ($15.16), Arizona ($15.15) y Missouri ($15.00) también figuran entre los que ofrecen las remuneraciones mínimas más elevadas.

Si la propuesta del condado de Alameda recibe el respaldo de los votantes en noviembre, se convertiría en una de las iniciativas locales de salario mínimo más altas del país. De ser así, esta aprobación podría influir en futuros debates sobre el costo de vida y las remuneraciones en otras ciudades y condados de Estados Unidos.

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