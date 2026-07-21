San Francisco lanza portal para encontrar cuidado infantil gratis

El gasto en el cuidado infantil se ha convertido en un serio problema dentro de los hogares estadounidenses con hijos pequeños. Ante la necesidad de que ambos padres de familia trabajen, tener un lugar seguro para dejar a los infantes es esencial. En San Francisco, el gobierno local lanzó un portal en el que se podrán encontrar los lugares en los que se ofrecen estos servicios de manera gratuita o a bajo costo.

Este lunes, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, presentó el nuevo sitio web en el que las familias del condado podrán encontrar guarderías y preescolares gratuitos o de bajo costo. Tal como lo señala el comunicado del gobierno, muchas familias podrán acceder a estos servicios gracias a los subsidios que contemplados en la denominada Agenda de Oportunidades Familiares del alcalde.

El nuevo portal lleva por nombre Aprendizaje Temprano para Todos (Early Learning for All, ELFA). Ahí, los padres podrán encontrar los programas participantes y saber si las ayudas financieras disponibles en esos lugares les reducen el costo del cuidado infantil, incluso a los $0 dólares, según su elegibilidad. Según el gobierno, cada vez más proveedores se unen a la red ELFA.

“A través de nuestra Agenda de Oportunidades para las Familias, estamos reduciendo el costo de vida para que las familias puedan construir su vida en San Francisco. Ahora, más familias pueden acceder a servicios de cuidado infantil asequibles, y nuestro nuevo portal facilitará este proceso”, declaró Lurie. “Hacer que el cuidado infantil sea asequible alivia una gran carga para los padres y fortalece el futuro de toda nuestra ciudad”.

Los beneficios de la ciudad llegan en un momento en el que el cuidado infantil en San Francisco ronda entre los $1,700 y más de $3,900 dólares al mes, según el Children’s Council San Francisco. Asimismo, el costo promedio mensual en guarderías es de entre $2,500 y $3,500 dólares, mientras que las niñeras cuestan entre $4,000 y $6,000 dólares o más.

Las familias con ingresos de hasta el 150% del ingreso medio del área pueden encontrar cuidado infantil gratuito o a bajo costo gracias al programa ELFA. Por ejemplo, una familia de cuatro miembros con ingresos anuales de hasta aproximadamente $230,000 dólares, que cumple con el criterio de ingresos, puede acceder a atención gratuita en más de 500 proveedores en toda la ciudad.

“Ampliar los criterios de elegibilidad para el cuidado infantil de bajo costo es un paso importante para hacer que San Francisco sea más asequible para las familias; sin embargo, este beneficio solo funciona si las familias pueden encontrarlo, comprenderlo y utilizarlo”, afirmó Ingrid Mezquita, directora ejecutiva del Departamento de Primera Infancia de San Francisco.

Además, este verano, la ciudad habilitó cerca de 750 nuevas plazas de aprendizaje temprano en vecindarios de toda la ciudad, con especial atención a las plazas para bebés y niños pequeños.

Adicionalmente, los padres podrán verificar su elegibilidad, enviar una solicitud y buscar programas según su ubicación, horario, idioma, entre otras opciones.

“Analizamos detenidamente la experiencia de los padres y diseñamos un nuevo portal que facilita a las familias el acceso al cuidado infantil”, explicó Mezquita. “Ahora, las familias pueden comenzar el proceso en un solo lugar, verificar si cumplen con los requisitos, presentar su solicitud en línea y conectar con los programas mediante un procedimiento más coordinado”.

La ciudad prevé la apertura de siete centros adicionales en el año fiscal 2026-27, lo que sumará una capacidad autorizada para 274 niños.

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