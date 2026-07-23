Precio del dólar en México hoy, 23 de julio del 2026: petróleo sube y acciones se desploman

La mañana de este jueves 23 de julio ha estado marcada por diversos acontecimientos globales y económicos que han impactado en las divisas. El petróleo subió, Wall Street cayó y las tensiones en Medio Oriente se recrudecen. Ante este panorama, el dólar en México registró una sorpresiva subida de valor frente al peso mexicano, aunque esto podría cambiar drásticamente en el transcurso del día.

En la apertura de este jueves, el dólar estadounidense se cotizó en promedio en $17.51 pesos mexicanos, lo que representa un incremento de 0.68% respecto al cierre previo de $17.39 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, la moneda estadounidense acumula un avance de 0.49% frente al peso mexicano. Sin embargo, en comparación con el mismo periodo del año pasado, el dólar mantiene una depreciación de 6.67%, lo que refleja que la divisa mexicana conserva una apreciación en el balance anual.

En cuanto al comportamiento reciente, el tipo de cambio registró una jornada consecutiva de fortalecimiento para el dólar. Aun así, los movimientos permanecen dentro de un rango moderado. La volatilidad del mercado cambiario se ubicó en 7.26%, por debajo de la volatilidad de referencia de 7.51%, una señal de estabilidad relativa en las operaciones.

Durante la sesión del miércoles, el peso mexicano prácticamente no presentó cambios frente al dólar debido a la cautela de los mercados por las conversaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del miércoles 22 de julio fue de $17.3989 pesos por dólar, cifra calculada con base en el promedio de las operaciones bancarias realizadas durante la jornada. No obstante, debido a que el mercado cambiario continúa operando durante el día, el tipo de cambio concluyó la sesión alrededor de $17.41 pesos por divisa estadounidense.

Banxico también dio a conocer que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.3973 pesos por dólar para este jueves 23 de julio. Este valor sirve como referencia para diversos contratos, operaciones financieras y trámites en México.

Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.3975 pesos por divisa.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las principales instituciones financieras en México ofrecen las siguientes cotizaciones para este jueves 23 de julio:

Afirme: compra en $16.40 y venta en $18.00.

Banco Azteca : compra en $16.35 y venta en $17.39 .

: compra en $16.35 y . BBVA México: compra en $16.57 y venta en $18.01.

Banorte: compra en $16.15 y venta en $17.80.

Banamex: compra en $16.90 y venta en $17.88.

y venta en $17.88. Scotiabank: compra en $16.90 y venta en $18.00.

Entre los bancos consultados, Banco Azteca ofrece el precio de venta más bajo para quienes desean comprar dólares en esta ocasión. Por el contrario, aunque esta empresa lideró los últimos días en el precio de compra, ahora Banamex y Scotiabank registran la mejor cotización en este rubro.

En los bancos de México y de la frontera norte, el dólar se vende en promedio en $17.79 pesos y se compra en $16.65 pesos. Por su parte, las casas de cambio ubicadas en ciudades fronterizas, como las de Tamaulipas, mantienen un promedio de $17.50 pesos para la venta y $16.50 pesos para la compra.

Las compañías de envío de dinero también actualizaron sus cotizaciones este día. Western Union ofrece un tipo de cambio de $17.04 pesos por dólar, mientras que MoneyGram lo ubica en $17.86 pesos por divisa.

Petróleo supera los $100 dólares y Wall Street se desploma

Los mercados financieros internacionales registran una jornada de fuerte presión tras la escalada del conflicto en Medio Oriente. Los ataques contra buques petroleros en el Mar Rojo y el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán impulsaron el precio del crudo Brent por encima de los $100 dólares por barril, mientras el petróleo WTI también avanzó con fuerza.

El nerviosismo alcanzó a Wall Street, sumado a que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 4.7%, su nivel más alto desde enero de 2025.

El S&P 500 se encamina a su peor caída en aproximadamente un mes. Asimismo, el Dow Jones y el Nasdaq también han registrado fuertes pérdidas.

“Estos problemas se volvieron demasiado importantes como para ignorarlos”, declaró Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, en CNBC. “Es demasiado difícil ignorar el petróleo a $100 dólares. Es demasiado difícil ignorar las tasas a 10 años que superan el 4.70%. Es demasiado difícil para el mercado de valores ignorar las tasas a 30 años que se mantienen firmemente por encima del 5%”.

Entre las empresas con mayores pérdidas destaca Alphabet, cuyas acciones cayeron alrededor de 6% tras elevar su previsión de inversión para 2026 hasta un máximo de $205,000 millones de dólares para fortalecer su infraestructura de inteligencia artificial. Tesla también retrocedió con fuerza después de reportar una disminución en sus ganancias del segundo trimestre; de hecho, podría enfrentar su peor día desde junio de 2025, con un caída hasta el momento del 14%.

Si las cotizaciones del dólar pueden cambiar varias veces antes del cierre de la jornada, todos estos hechos podrían provocar una mayor volatilidad en el mercado de divisas. Si planeas enviar remesas o realizar pagos internacionales, conviene consultar el tipo de cambio vigente antes de efectuar cualquier operación.

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