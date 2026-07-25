Costco pagará $14 millones a clientes tras acuerdo de demanda: revisa si calificas

Miles de consumidores podrían tener derecho a recibir un pago en efectivo gracias a un acuerdo millonario relacionado con una demanda colectiva contra Costco. Si cumples con todos los requisitos y recibiste ciertos correos electrónicos promocionales de la cadena durante los últimos años, podrías formar parte del grupo de personas que deberán obtener una parte de un fondo de $14 millones de dólares. También es importante que presentes tu reclamación antes de la fecha límite.

El acuerdo busca resolver una demanda presentada contra Costco por el envío de correos electrónicos promocionales que, según los demandantes, utilizaban líneas de asunto falsas o engañosas para anunciar ofertas con un supuesto tiempo limitado. La empresa negó haber cometido alguna irregularidad, pero aceptó llegar a un acuerdo para evitar los costos y la incertidumbre de continuar con el proceso judicial.

De acuerdo con la demanda, algunos de esos mensajes daban la impresión de que determinadas promociones estaban por terminar, generando una sensación de urgencia entre los consumidores en Washington. Sin embargo, los demandantes sostuvieron que las ofertas continuaban vigentes incluso después de la fecha límite anunciada en los correos electrónicos.

Por ese motivo, el caso alegó posibles violaciones a la Ley de Correo Electrónico Comercial y a la Ley de Protección al Consumidor del estado de Washington, normas que regulan las prácticas comerciales y la publicidad dirigida a los consumidores.

El acuerdo recibió la aprobación preliminar del tribunal el 2 de julio de 2026 y contempla la creación de un fondo de $14 millones de dólares para compensar a los consumidores que resulten elegibles.

¿Quiénes pueden recibir un pago?

El beneficio está dirigido a residentes del estado de Washington que hayan recibido correos electrónicos promocionales de Costco considerados dentro del acuerdo entre el 2 de junio de 2021 y el 7 de julio de 2026.

Una de las características más relevantes de este caso es que los consumidores no tendrán que presentar comprobantes de compra para participar. A diferencia de otros acuerdos de demandas colectivas, basta con cumplir los requisitos establecidos y enviar una reclamación válida dentro del plazo previsto.

El monto que recibirá cada persona todavía no está definido, ya que la cantidad dependerá del número total de reclamaciones aprobadas, por lo que los pagos individuales podrían variar una vez que concluya el proceso.

Los interesados deberán presentar su formulario de reclamación a más tardar el 24 de agosto de 2026. Después de esa fecha ya no será posible solicitar una parte del fondo establecido en el acuerdo. Las reclamaciones pueden presentarse a través del sitio web oficial del acuerdo Costco Email Settlement, donde también se encuentra disponible la información sobre los requisitos, el proceso para solicitar el pago y las fechas clave del caso.

El acuerdo necesita recibir la aprobación definitiva del tribunal durante una audiencia programada para el 2 de octubre de 2026. Si el juez autoriza el convenio y no existen apelaciones que retrasen el procedimiento, posteriormente comenzará la distribución de los pagos entre los reclamantes aprobados.

Para quienes viven en Washington y creen haber recibido este tipo de mensajes promocionales, la recomendación es revisar si cumplen con los criterios establecidos antes de que venza el plazo para participar.

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