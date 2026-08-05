Las empresas privadas en EE.UU. crearon 44,000 empleos en julio: informe ADP

La contratación en el sector privado de Estados Unidos volvió a perder impulso durante julio. El más reciente informe de ADP mostró que la creación de empleo quedó por debajo de las expectativas de los analistas, con el sector de la salud como el principal responsable del crecimiento registrado durante el mes.

La empresa de procesamiento de nóminas informó que las compañías privadas sumaron 44,000 empleos en julio, cifra ajustada por factores estacionales. El resultado fue inferior a los 95,000 puestos reportados en junio, dato que además fue revisado a la baja, y también quedó por debajo de la proyección de 75,000 empleos que esperaban los economistas consultados por Dow Jones.

El crecimiento provino exclusivamente del sector servicios, que agregó 47,000 puestos de trabajo. En contraste, las industrias productoras de bienes registraron una pérdida neta de 3,000 empleos.

Dentro del sector servicios, educación y salud encabezó la contratación con 36,000 nuevos puestos. Las actividades financieras incorporaron 10,000 trabajadores y los servicios profesionales y empresariales añadieron 9,000. La categoría de otros servicios registró un incremento de 6,000 empleos.

Por otro lado, el comercio, transporte y servicios públicos perdió 8,000 puestos de trabajo, mientras que recursos naturales y minería redujo su plantilla en 6,000 empleos. La manufactura apenas añadió 2,000 trabajadores y la construcción sumó otros 1,000.

El informe también señala que las empresas de todos los tamaños participaron en la contratación, aunque las compañías con menos de 50 empleados lideraron la creación de empleo al generar 23,000 nuevos puestos durante julio.

En cuanto a los salarios, ADP indicó que quienes permanecieron en el mismo empleo recibieron un aumento anual promedio de 4.4%. En cambio, los trabajadores que cambiaron de empleo obtuvieron un incremento de 7%, el nivel más alto desde agosto de 2025.

“Quienes cambian de trabajo son muy sensibles a las condiciones económicas en tiempo real, y el rápido crecimiento de sus salarios implica limitaciones de oferta en algunos sectores del mercado laboral”, afirmó Nela Richardson, economista jefe de ADP. “Mientras tanto, los patrones de contratación habituales están cambiando a medida que los empleadores reaccionan a las cambiantes condiciones macroeconómicas”.

El desempeño de julio representa el menor crecimiento mensual del empleo privado desde enero y antecede a la publicación del informe oficial de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), prevista para dos días después.

Los economistas consultados por Dow Jones estiman que el reporte de las nóminas no agrícolas mostrará la creación de 83,000 empleos durante julio, frente a los 57,000 registrados en junio. También prevén que la tasa de desempleo se mantenga en 4.2%, un dato que será seguido de cerca por los mercados y por la Reserva Federal (Fed), que continúa evaluando la evolución del mercado laboral y la inflación antes de tomar nuevas decisiones sobre las tasas de interés.

También te puede interesar: