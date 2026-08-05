Precio del dólar en México hoy, 5 de agosto del 2026

El precio del dólar en México inició la jornada de este miércoles 5 de agosto con un ligero retroceso frente al peso mexicano. Este movimiento representa una buena noticia para quienes planean comprar dólares o realizar pagos en esa moneda, ya que el billete verde se cotiza a un precio menor respecto al cierre de la jornada anterior; no así para quienes envían remesas.

En la apertura de este miércoles, el dólar estadounidense se cotizó en promedio en $17.21 pesos mexicanos. Esto representa una disminución del 0.29% en comparación con los $17.26 pesos con los que concluyó la sesión del martes, de acuerdo con datos de Dow Jones. En promedio, el precio del dólar hoy en México se ubica en $17.22 pesos por billete verde.

La tendencia de la divisa estadounidense también se ha mantenido a la baja en los últimos días. En la última semana, el dólar acumula una caída del 0.77%, mientras que, en comparación con el mismo periodo del año pasado, registra un descenso del 7.99%.

Por su parte, el peso cerró la jornada del martes con un avance frente a la moneda estadounidense. La divisa mexicana ganó 0.42% en una sesión influida por el debilitamiento del dólar ante la incertidumbre internacional provocada por el panorama en Medio Oriente.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del martes 4 de agosto fue de $17.2583 pesos por dólar, cifra calculada con base en el promedio de las operaciones bancarias realizadas durante el día. Sin embargo, debido a que el tipo de cambio fluctúa constantemente durante la jornada, el dólar terminó cotizando alrededor de los $17.26 pesos.

En cuanto al comportamiento reciente del mercado cambiario, el tipo de cambio del dólar frente al peso mexicano mantiene una tendencia negativa durante los últimos dos días. Además, la volatilidad se ubica en 3.94%, nivel considerablemente inferior a la volatilidad de referencia de 7.44%. Esto refleja un entorno de estabilidad relativa para el mercado de divisas, pese a las variaciones diarias en la cotización.

Banxico también dio a conocer que el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), quedó establecido en $17.2717 pesos por dólar para este miércoles 5 de agosto. Este valor sirve como referencia para diversos contratos, operaciones financieras y trámites oficiales, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

Por otra parte, el tipo de cambio para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera quedó fijado en $17.3317 pesos por dólar. Este valor se utiliza cuando una persona o empresa debe liquidar una deuda pactada en dólares dentro de México y está previsto por la legislación mexicana para ese tipo de operaciones.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las cotizaciones de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos de México para este miércoles 5 de agosto son las siguientes:

Afirme: compra en $16.30 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.25 pesos y venta en $17.99 pesos.

BBVA México: compra en $16.37 pesos y venta en $17.80 pesos.

Banorte : compra en $16.05 pesos y venta en $17.60 pesos .

: compra en $16.05 pesos y . Banamex: compra en $16.72 pesos y venta en $17.68 pesos.

Scotiabank: compra en $16.80 pesos y venta en $17.90 pesos.

Al revisar las cotizaciones bancarias, Banorte ofrece el precio de venta más bajo del día, una ventaja para quienes desean comprar dólares. En contraste, Scotiabank se mantiene como la mejor cotización de compra por segundo día consecutivo, por lo que paga más por los dólares que reciben sus clientes.

En los bancos de México y la frontera norte, el dólar se vende en promedio en $17.54 pesos y se compra en $16.41 pesos. Mientras tanto, en las casas de cambio de la frontera de Tamaulipas, el precio promedio es de $17.50 pesos a la venta y $16.50 pesos a la compra.

Las empresas dedicadas al envío de dinero internacional también manejan cotizaciones distintas al mercado bancario. Este miércoles, Western Union cotiza el dólar en $16.91 pesos mexicanos. Por su parte, MoneyGram maneja un tipo de cambio de $17.77 pesos por dólar, mientras que Wise ofrece una cotización de $17.09 pesos por cada dólar enviado desde Estados Unidos hacia México.

El precio del dólar cambia constantemente durante el día, por lo que las cotizaciones pueden variar entre instituciones financieras, casas de cambio y empresas de envío de dinero. Antes de realizar una compra de divisas, un pago internacional o una transferencia, conviene revisar el tipo de cambio vigente para encontrar la opción más conveniente.

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