Petróleo vuelve a superar la barrera de los $100 por barril

La tranquilidad de que los costos en los combustibles se redujeran duró muy poco. Este jueves, los precios del petróleo se dispararon, después de la escalada de acciones en la guerra en Medio Oriente, los ataques a buques petroleros en el Mar Rojo y las renovadas amenazas entre Estados Unidos e Irán.

Los futuros del crudo Brent superaron la marca de los $100 dólares por barril por primera vez desde el 26 de mayo de este año. El petróleo considerado de referencia internacional alcanzó los $101.04 dólares por barril este jueves cerca de las 11:11 a.m., hora del Este, subiendo un 7.4%.

Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) subió cerca de un 6.4% hasta llegar a los $92.37 dólares por barril. Este petróleo es la referencia que sirve dentro de los Estados Unidos.

Los precios del petróleo se han disparado más de un 30% este mes, luego de que, a los pocos días de una tensa tregua entre EE.UU. e Irán, regresaron los ataques en ambos frentes a instalaciones y bases militares.

A esta guerra que se prolonga desde finales de febrero, se le suma un ataque de drones y misiles a dos petroleros de Arabia Saudita la madrugada de este jueves. De acuerdo con los reportes, esta ofensiva de los hutíes, aliados de Irán en Yemen y quienes se adjudicaron la agresión, se dio por violar el bloqueo marítimo que declararon contra Riad esta semana.

Los ataques se produjeron horas después de que el presidente Donald Trump advirtiera que Estados Unidos destruiría un puente o una central eléctrica iraní cada vez que Teherán atacara un barco en el estrecho de Ormuz.

Ante los hechos en el Mar Rojo, el mandatario estadounidense advirtió a Irán de responsabilizarlo por cualquier futuro ataque de los hutíes contra embarcaciones en el Mar Rojo, y amenazó con infligir un “castigo militar severo” a Teherán y a los militantes en Yemen.

Irán no se quedó atrás y aseguró tomar represalias contra la infraestructura y los activos energéticos vinculados a Estados Unidos en toda la región si Washington llevaba a la acción sus amenazas.

“Si los estadounidenses atacan un puente o una central eléctrica en Irán, Irán, a su vez, atacará infraestructuras y puentes en la región, incluidas instalaciones energéticas donde Estados Unidos tiene intereses”, señaló una fuente militar iraní anónima a la agencia de noticias estatal Tasnim.

Wall Street se desploma por la subida del petróleo

Este jueves, los principales índices bursátiles estadounidenses se desplomaron tras la renovación del conflicto en Medio Oriente.

Aunque en las 12 noches consecutivas de ataques de EE.UU. contra Irán, las acciones se habían mantenido estables, hoy fue imposible ignorar el petróleo a más de $100 dólares y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que superó el 4.7%, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2025.

“Estos problemas se volvieron demasiado importantes como para ignorarlos”, comentó Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers, refiriéndose al movimiento de las acciones el jueves a CNBC. “Es demasiado difícil ignorar el petróleo a $100 dólares. Es demasiado difícil ignorar las tasas a 10 años que superan el 4.70%. Es demasiado difícil para el mercado de valores ignorar las tasas a 30 años que se mantienen firmemente por encima del 5%”.

El S&P 500 se encamina a su mayor caída en un mes, de alrededor del 2%, desde que comenzaron los ataques nocturnos en Estados Unidos el 12 de julio. En marzo, el índice que contiene a las 500 empresas más importantes del país cayó más del 7.5% debido al aumento del precio del petróleo.

Por su parte, el promedio industrial Dow Jone perdió 458 puntos, o el 0.9% y el índice compuesto Nasdaq cayó un 1.2%.

Las acciones de Alphabet y Tesla fueron de las más golpeadas por el aumento del petróleo. La empresa propietaria de Google tuvo una caída del 6% en Wall Street, luego de que aumentaran la previsión de gasto en hasta un máximo de $205 mil millones de dólares en 2026, por la fuerte demanda de inteligencia artificial.

Por su parte, las acciones de Tesla cayeron un 14% después de que el fabricante de vehículos eléctricos registrara un importante descenso en sus ganancias durante el segundo trimestre. Los gastos operativos de la compañía también aumentaron más rápido que los ingresos durante ese período. De mantener este paso durante la jornada de este jueves, la empresa de Elon Musk se encaminaría a su mayor caída en un solo día desde junio de 2025.

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