Trump honra a soldados caídos y endurece su discurso contra Irán tras los ataques

Donald Trump encabezó este miércoles una ceremonia de traslado solemne en la Base Aérea de Dover, en Delaware, para rendir homenaje a cuatro soldados estadounidenses fallecidos durante recientes ataques vinculados al conflicto con Irán.

Acompañado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el mandatario participó en el acto militar, una tradición reservada para recibir los restos de integrantes de las Fuerzas Armadas que mueren en operaciones en el extranjero. La ceremonia se llevó a cabo mientras la administración mantiene abierta una investigación sobre los ataques ocurridos en una base militar en Jordania.

Trump envía un mensaje contra Irán

Antes de viajar a Dover, Trump reiteró su postura sobre el programa nuclear iraní y aseguró que el sacrificio de los militares no será olvidado.

“No podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear. No la tendrán. Vamos a honrarlos. Es una de las cosas más difíciles de hacer como presidente”, declaró Trump según CBS News.

De acuerdo con información del Pentágono, dos de los militares fallecieron durante un ataque contra la base aérea de Muwaffaq Salti, en Jordania. Otra de las víctimas, la sargento Angel Rampersad, había sido reportada inicialmente como desaparecida antes de ser confirmada entre los fallecidos.

Quiénes fueron los soldados homenajeados

Durante la ceremonia fueron honrados el teniente Tyler James Feehan, de 25 años; la soldado Isabella Gonzales, de 19; la sargento Angel Rampersad, de 28, y el sargento Michael Emmanuel Swinton, de 30 años.

Swinton murió en la base aérea de Erbil, en el norte de Irak, durante la detonación controlada de un dron iraní, según información oficial.

La Casa Blanca informó que Trump sostuvo reuniones privadas con los familiares de cada uno de los militares antes del acto.

El presidente también adelantó que su administración dará a conocer los resultados de la investigación sobre el ataque en Jordania.

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