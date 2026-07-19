EE.UU. aumenta presencia de su fuerza aérea en Medio Oriente ante posibles ataques contra Irán

Estados Unidos envía más aviones de combate a Oriente Medio, lo que sugiere que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podría estar preparándose para intensificar los ataques contra Irán, según informó este domingo The New York Times.

El medio, que contactó con funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato, señala que Estados Unidos está enviando a la región cazas F-16 de la Fuerza Aérea procedentes de Alemania y aviones furtivos F-35 desde el Reino Unido.

Portaaviones estadounidense en Medio Oriente. Crédito: Armada de EE.UU. | AP

También están en camino aviones adicionales de reabastecimiento en vuelo.

La orden de enviar estas aeronaves adicionales a la región se emitió antes de que un ataque iraní ocurrido el viernes en Jordania causara la muerte de dos soldados del Ejército estadounidense y dejara a un tercero desaparecido. EFE