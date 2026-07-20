Irán afirma que continúan los intercambios diplomáticos a través de mediadores con EE.UU.

Al preguntársele si la puerta a las negociaciones con Estados Unidos ya estaba cerrada, el portavoz de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei , afirmó este lunes (20.07.2026) que el gobierno de Teherán se enfoca en la guerra y en la diplomacia basándose en sus intereses nacionales.

“Rechazo la dicotomía de guerra o diplomacia; la diplomacia es una herramienta mediante la cual defendemos nuestros intereses nacionales, al igual que la guerra“, afirmó Baghaei.

“Hemos sido informados por los mediadores, hemos recibido mensajes -sin entrar en detalles-, pero lo esencial es que el aparato diplomático ha estado activo estos últimos días y que algunas ideas nos han sido transmitidas por ciertos mediadores”, declaró el portavoz de la diplomacia iraní durante una rueda de prensa en Teherán.

Pakistán, Qatar y Omán participan en las mediaciones entre Teherán y Washington.