Cuál es el salario mínimo necesario para ser considerado clase media en California

Hablar de clase media en California ya no es tan sencillo como antes; lo que hace algunos años representaba estabilidad económica, hoy puede significar solo lo suficiente para cubrir lo básico. El aumento en la vivienda, los alimentos, el transporte y la salud, en resumen, el costo de vida, ha cambiado por completo el nivel de ingresos necesario para vivir en el estado.

De acuerdo con un estudio de SmartAsset, un hogar en California es considerado de clase media si gana entre $63,674 y $191,042 dólares al año. Este rango no es fijo, cambia dependiendo de la ciudad, el tipo de hogar y el costo de vida local.

Según Kevin Marshall, contador público certificado (CPA) y colaborador de Smithii Tools, se necesita alrededor de $63,674 dólares al año, pero aclara que esto cambia porque algunas ciudades son mucho más caras que otras. En lugares como San Francisco, el ingreso necesario sube a cerca de $84,488 dólares, mientras que en San José puede alcanzar aproximadamente $90,810 dólares.

“Eso se debe a que el alquiler, la gasolina y ciertos gastos son más caros en diferentes ciudades“, dijo Marshall.

¿Por qué $100,000 dólares ya no siempre significan ser rico?

Durante años, ganar seis cifras en Estados Unidos era sinónimo de éxito financiero; sin embargo, esa percepción ha cambiado, especialmente en estados con alto costo de vida como California.

Hoy, un ingreso de $100,000 dólares puede ubicarse incluso en la parte baja o media del espectro de clase media, dependiendo del tamaño del hogar y la ciudad. En algunos análisis basados en el Pew Research Center, este ingreso puede caer dentro de la llamada “clase media baja”, ya que se considera el tercio inferior del rango de clase media en ciertos estados.

Este enfoque define la clase media como los hogares que ganan entre dos tercios y el doble del ingreso medio estatal. Dentro de ese rango, quienes están más cerca del límite inferior son clasificados como clase media baja.

Esto no significa que $100,000 dólares no sean un ingreso sólido, sino que el poder adquisitivo se ha reducido frente al aumento del costo de vida.

La gran discrepancia entre estudios y por qué ocurre

La diferencia entre los datos de SmartAsset y otros estudios como el de MoneyLion podría generar confusión, porque los resultados son considerablemente discrepantes. La razón principal es que no existe una definición única de “clase media” en Estados Unidos y, particularmente, cada estudio utiliza metodologías distintas.

SmartAsset utiliza datos del Censo de Estados Unidos y calcula rangos basados en el ingreso medio de cada estado o ciudad. En cambio, MoneyLion se basa en la metodología del Pew Research Center, que define la clase media como un porcentaje del ingreso medio (dos tercios a dos veces el ingreso mediano).

Esto provoca diferencias importantes. Mientras una medición se enfoca en rangos amplios de ingresos por ubicación, la otra divide la población en segmentos más estrictos dentro de ese rango. Por eso, un mismo salario puede aparecer como “clase media” en un estudio y “clase media baja” en otro.

Un estado donde vivir cuesta cada vez más

Más allá de las cifras, el problema principal sigue siendo el mismo: California es uno de los estados más caros de Estados Unidos. Incluso con ingresos elevados, muchas familias enfrentan dificultades para ahorrar.

Marshall señala que incluso una familia con $130,000 dólares puede gastar casi $29,753 dólares más que en otros estados, solo por el costo de vida.

“Y además de todo eso, hay impuestos muy altos. Hay un impuesto sobre la renta del 13.3% y un impuesto sobre las ventas del 8.8%, y cuando todo eso se suma, es difícil ahorrar dinero”, recordó.

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