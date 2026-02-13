Ser soltero en EE.UU. cuesta un “impuesto” de $10,000 más al año ($20,000 en California)

Vivir solo en Estados Unidos se ha convertido en un lujo silencioso. No aparece en ninguna ley fiscal; no lo cobra el gobierno; pero impacta directamente el bolsillo. Ser soltero implica asumir un “impuesto” anual de más de $10,000 solo por no dividir la renta.

Un nuevo análisis de Zillow reveló que el inquilino promedio que vive solo paga $10,470 dólares adicionales al año frente a quienes comparten vivienda. La cifra aumentó apenas $146 dólares respecto al año anterior. Es el incremento más bajo en cinco años, lo que sugiere cierta estabilidad en el mercado.

El estudio analizó más de 72,000 listados multifamiliares en todo el país. A diferencia del año pasado, cuando solo se consideraron unidades de un dormitorio, esta vez se evaluaron todos los tipos de apartamentos. El objetivo fue reflejar mejor las opciones reales que consideran quienes buscan independencia.

El alquiler mensual típico en Estados Unidos se ubica en $1,745 dólares. Esto representa un aumento del 30% en los últimos cinco años. Para quien vive solo, esa cantidad sale de un solo ingreso. Para quienes comparten contrato, el costo se divide.

“Cuando vives solo, cubres el alquiler completo con un solo ingreso y eso puede acumularse rápidamente”, explicó Emily Smith, experta en tendencias de alquiler de Zillow. “Dividir los costos diarios como el alquiler, los servicios públicos y los víveres puede ser de gran ayuda para aliviar la presión del mayor costo de vida actual“.

La otra cara del llamado “impuesto a la soltería” es el “descuento para parejas”. Según el informe, quienes combinan hogares pueden ahorrar $20,940 dólares al año al compartir un solo contrato en lugar de mantener dos alquileres separados. Esa cantidad equivale a más de la mitad de un pago inicial del 10% para una vivienda promedio en el país.

California destaca como uno de los estados más costosos para vivir solo. En San José, el sobrecosto anual alcanza $19,488 dólares. En Los Ángeles llega a $15,888 dólares. En San Diego es de $15,858 dólares. Y en Riverside suma $13,458 dólares.

A nivel nacional, la ciudad más cara para inquilinos solteros es Nueva York. Allí, el “impuesto” asciende a $23,400 dólares al año, según datos de StreetEasy, marca asociada a Zillow. En Boston, el sobrecosto es de $18,084 dólares. En San Francisco, alcanza $17,142 dólares.

Paradójicamente, estos mismos mercados ofrecen los mayores beneficios para quienes comparten vivienda. En ciudades como Nueva York, San José, Boston, San Francisco, Los Ángeles y San Diego, convivir puede representar ahorros superiores a $30,000 dólares anuales cuando se comparan dos alquileres individuales frente a uno compartido.

No todo son malas noticias. El reporte señala que la asequibilidad general de los apartamentos ha mejorado ligeramente. Esto se debe a que los ingresos han crecido en relación con los alquileres. Es la mejor situación desde abril de 2021, según el análisis.

Para muchas personas en Estados Unidos, incluidos los trabajadores de la comunidad latina, la decisión de vivir solos o compartir vivienda no es solo emocional, es financiera. Dividir gastos puede significar mayor capacidad de ahorro. También puede facilitar metas como comprar casa o reducir deudas.

