Precios del chocolate en San Valentín 2026

Regalar chocolates el 14 de febrero sigue siendo una tradición casi obligatoria en Estados Unidos. Sin embargo, en 2026 el romance viene acompañado de una pregunta incómoda: ¿por qué están más caros? En esta ocasión tan especial para muchos enamorados, te explicamos cómo han cambiado los precios de los chocolates para San Valentín, qué factores influyen y qué pueden esperar los consumidores latinos en el país.

El gusto por el chocolate no disminuye pese a los aumentos. De acuerdo con la Asociación Nacional de Confiteros (NCA, por sus siglas en inglés), 92% de los estadounidenses espera recibir chocolate en San Valentín. Incluso, cerca de la mitad planea comprarse su propia caja si nadie más lo hace. La tradición pesa más que el bolsillo.

En 2025, las marcas estadounidenses registraron un incremento promedio de 12% en sus precios, según datos del Wells Fargo Agri-Food Institute. El golpe se originó en África Occidental, región que produce alrededor del 70% del cacao mundial y que enfrentó problemas climáticos, enfermedades en cultivos y envejecimiento de plantaciones.

“A pesar del aumento de precios, los consumidores siguen dándose un gusto este Día de San Valentín”, declaró David Branch, gerente de sector del instituto Wells Fargo, en un correo electrónico. “Y el chocolate sigue siendo uno de los favoritos, incluso si ahorrar significa evitar el chocolate con forma de corazón”.

En otro cálculo, la firma Datasembly reportó que los precios del chocolate subieron 14.4% interanual entre el 1 de enero y principios de febrero. Es un salto mayor que el registrado en los dos años previos. El aumento responde a la escasez global de cacao, que disparó los futuros desde unos $2,500 dólares por tonelada métrica en 2022 hasta más de $12,600 dólares a finales de 2024.

“Vimos una inflación del cacao sin precedentes”, afirmó Stacy Taffet, directora de crecimiento de The Hershey Company, en entrevista con CNN.

Aunque el precio internacional del cacao cayó recientemente por debajo de los $4,000 dólares por tonelada, muchos productos actuales fueron elaborados cuando la materia prima estaba en niveles récord.

“Los precios minoristas siguen siendo rígidos porque los fabricantes de dulces compran cacao con meses de anticipación y procesan el inventario existente”, escribió Branch en su informe.

En algunas ciudades el impacto es mayor. En Denver y Los Ángeles los precios subieron 17%, mientras que en el área de Dallas-Fort Worth el incremento llegó a 19%, según Datasembly. A nivel nacional, el chocolate representa cerca del 75% de los dulces vendidos en esta temporada, señala la NCA.

San Valentín es una de las cuatro temporadas clave para la industria, junto con Pascua, Halloween y las fiestas de invierno. En conjunto, estas fechas generan 62% de los $54 mil millones de dólares que movió el sector en 2024. Solo el 14 de febrero aporta 12.4% del total.

La Federación Nacional de Minoristas (NRF) estima que los estadounidenses gastarán $2,600 millones de dólares en dulces este año.

El contexto político también influyó. Tras el regreso de la inflación como tema central, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que excluyó al cacao y otros productos agrícolas no producidos en Estados Unidos de nuevos aranceles.

“No podemos producir cacao en Estados Unidos, así que estuvimos contentos con esa medida”, comentó Taffet.

El chocolate sigue siendo un detalle accesible frente a otros regalos más costosos, pero comparar precios, aprovechar promociones y considerar presentaciones más sencillas puede marcar la diferencia. El amor se mantiene firme. El precio, al menos por ahora, todavía está ajustándose.

También te puede interesar: