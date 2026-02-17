¿Cuánta cantidad de dinero en efectivo deberías guardar en casa?

En una era dominada por pagos digitales, billeteras electrónicas y transferencias instantáneas, el efectivo parece cada vez menos necesario. Sin embargo, cuando ocurre una emergencia real, el dinero físico puede marcar la diferencia. Por eso hoy te explicamos cuánto efectivo conviene guardar en casa y qué factores debes considerar antes de decidir una cantidad.

Aplicaciones como Venmo, PayPal y Cash App han cambiado la forma en que manejamos el dinero. Muchas personas ya no cargan billetes en la cartera. Pero en situaciones como huracanes, incendios forestales o apagones masivos, los sistemas bancarios pueden fallar. Cuando eso ocurre, el efectivo se convierte en una herramienta básica para comprar gasolina, alimentos o medicamentos.

Ahora bien, ¿significa eso que debemos guardar miles de dólares en casa? No necesariamente.

Mantener el efectivo al mínimo

Desde el punto de vista de la seguridad, el efectivo es uno de los activos más vulnerables: puede perderse en un incendio, puede ser robado, incluso puede deteriorarse con el tiempo.

El asesor financiero Ryan McCarty recomienda no exceder el 10% de tu fondo de emergencia total o los $10,000 dólares. La idea es que el dinero en casa sea solo un complemento, no el centro de tu estrategia financiera.

“Tenga suficiente dinero disponible para comprar un par de galones de gasolina, pagar una propina por un repartidor o ayudar en caso de emergencia”, sugiere Danielle Miura, CFP, propietaria de Spark Financials.

Para esta especialista, la cantidad debería ser entre $100 y $200 dólares. De hecho, hace una aclaración pertinente: “Los fondos de emergencia no deben mantenerse en casa. Deben guardarse en una cuenta de ahorros de alto rendimiento de tu elección”.

Entonces, ¿qué hacer si ocurre una emergencia mayor?

Otros expertos consideran prudente contar con un colchón un poco más amplio. Yasmin Purnell, fundadora de The Wallet Moth, recomienda disponer de efectivo suficiente para cubrir alojamiento temporal, comida, gasolina y medicamentos en caso de emergencia nacional.

“Como regla general, tener acceso a $1,000 dólares en efectivo en casa garantizaría que al menos pueda pagar los gastos inmediatos en caso de una emergencia nacional”

Sin embargo, no todos coinciden con esa cifra.

¿Por qué muchos aconsejan menos de $1,000 dólares?

Jesse Cramer, gerente asociado de relaciones en Cobblestone Capital Advisors, considera que lo ideal es mantener menos de $1,000 dólares en casa.

“Simplemente no hay suficientes motivos para tener grandes cantidades de efectivo líquido en casa. Los bancos son infinitamente más seguros”, aseguró.

Para reforzar su punto, compartió el caso de vecinos de sus padres que perdieron dinero guardado en casa tras un incendio. Es un ejemplo extremo, pero demuestra el riesgo real de almacenar grandes sumas.

Además, vivimos en un entorno donde las tarjetas y pagos móviles son ampliamente aceptados. Incluso durante emergencias, muchos comercios restablecen sistemas electrónicos rápidamente.

Cómo proteger el dinero que sí guardes

Si decides mantener efectivo en casa, la seguridad es fundamental. Matthew Dailly, director general de Tiger Financial, recomienda almacenarlo en una caja fuerte resistente al fuego y al agua. McCarty añade que debe estar anclada al suelo y combinarse con otras medidas de protección.

También conviene revisar el dinero periódicamente y reemplazar billetes deteriorados.

Jay Zigmont, fundador de Childfree Wealth, advierte otro riesgo, poco identificado por muchos.

“Tener dinero a mano conlleva la amenaza de robo o pérdida, pero también puede ser un desafío no gastarlo“, recalcó. “He oído de personas que congelan el dinero, literalmente, o le dan a su cónyuge o hijo la llave de la caja fuerte [para que no tengan fácil acceso para gastarlo]. Encuentra un equilibrio que te funcione”.

No olvides la inflación

Un último punto clave es que el efectivo pierde valor con el tiempo debido a la inflación. El dinero guardado en casa no genera intereses. En cambio, en una cuenta de ahorros o inversión puede crecer.

Por eso, te recomendamos encontrar un equilibrio. Guarda lo suficiente para cubrir una emergencia inmediata, pero mantén la mayor parte de tu fondo de emergencia en instituciones financieras seguras. Planificar hoy puede evitarte decisiones apresuradas mañana.

