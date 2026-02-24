Necesitas ganar $53,000 para vivir en EE.UU.: ¿cuánto es eso por hora?

Si alguna vez te has preguntado cuánto debemos ganar realmente para vivir tranquilo en Estados Unidos, la respuesta puede sorprenderte. Hoy te explicamos por qué se habla de $53,000 dólares al año como ingreso necesario y, más importante aún, cuánto representa eso por hora en tu cheque.

De acuerdo con un análisis de la plataforma financiera MoneyLion, las familias que viven en 25 estados necesitan ganar alrededor de $30 dólares por hora. Eso equivale a aproximadamente $53,000 dólares anuales después de impuestos para poder cubrir lo básico.

Cuando hablamos de “lo básico” nos referimos a vivienda, comida, servicios públicos, transporte y atención médica. El cálculo se hizo utilizando datos de la Encuesta de Gastos del Consumidor 2024. El estudio considera una familia de cuatro personas. Es decir, una pareja casada con hijos, donde el mayor tiene entre 6 y 17 años.

Entre los descubrimientos, se concluyó que en ningún estado del país una familia de cuatro puede vivir con menos de $20 dólares por hora. Esto contrasta fuertemente con el salario mínimo federal, que sigue en $7.25 dólares por hora desde 2009.

Según datos de la Reserva Federal de St. Louis, el salario mínimo estatal más alto este año es el de Washington D.C., con $17.95 dólares por hora. Aun así, esa cifra está muy por debajo de lo que muchas familias necesitan para cubrir gastos esenciales.

“Estas cifras resaltan lo desafiante que puede ser para las familias que ganan el salario mínimo o cerca de él en su estado”, señala el estudio de MoneyLion.

Los estados donde necesitas ganar más

Si vives en Hawái, el reto es mayor. Allí se requieren $69.43 dólares por hora. Eso equivale a $110,782 dólares al año después de impuestos. Solo en vivienda se estiman gastos anuales de $62,903 dólares; en comestibles, $12,505 dólares; en salud, $10,321 dólares.

Le sigue Massachusetts, donde se necesitan $54.25 dólares por hora, es decir, $89,725 dólares al año después de impuestos. Los costos de vivienda superan los $49,000 dólares anuales.

En California, deberías ganar $46.22 dólares por hora, eso representa $79,367 dólares al año después de impuestos. La vivienda anual ronda los $38,298 dólares.

Estos números muestran cómo el costo de vida cambia radicalmente según el estado donde vivas.

Los estados donde el ingreso requerido es menor

En el otro extremo encontramos a Mississippi y Oklahoma. Son los únicos dos estados donde el ingreso requerido está en el rango de los $25 dólares por hora. En Mississippi se necesitan $25.35 dólares por hora, es decir, $45,424 dólares al año después de impuestos; en Oklahoma, la cifra es $25.65 dólares por hora, aproximadamente $45,620 dólares anuales.

Aunque estas cifras son más bajas comparadas con otros estados, siguen estando muy por encima del salario mínimo federal.

¿Qué podemos hacer si no ganamos lo suficiente?

Si nuestros ingresos no alcanzan ese nivel, debemos ajustar nuestra estrategia. Los expertos recomiendan comenzar con pasos pequeños y realistas.

“Elige solo una categoría en la que hayas gastado de más y redúcela un 20% este mes“, aconsejó Dmitry Savransky, director ejecutivo de la aplicación de presupuesto PocketGuard. “El próximo mes, aborda otra”.

También podemos eliminar suscripciones innecesarias, reducir gastos en restaurantes y evitar compras impulsivas. La consejera financiera certificada Rudri Bhatt Patel sugiere destinar y automatizar ese dinero hacia el ahorro.

Revisar nuestro presupuesto cada mes es clave y detectar patrones nos ayuda a corregir a tiempo.

“Quienes ven su progreso son los que continúan”, asegura Savransky.

Los números pueden parecer abrumadores, pero entender cuánto necesitamos ganar por hora nos da claridad y nos permite planificar mejor.

