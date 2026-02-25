Calendario de pagos del Seguro Social de marzo

Marzo trae un ajuste importante en el calendario de pagos del Seguro Social que millones de beneficiarios deben tener en cuenta. Aunque la mayoría de los depósitos se enviarán en las fechas habituales, uno de los pagos más importantes llegará antes de lo esperado. Aquí te explicamos quién cobra, cuándo y por qué durante el tercer mes del 2026.

La Administración del Seguro Social (SSA) organiza su calendario según el tipo de beneficio y, en muchos casos, según la fecha de nacimiento del beneficiario. En marzo de 2026, el cambio principal afecta al Seguro de Ingreso Suplementario, mejor conocido como SSI, por sus siglas en inglés.

Pago del SSI en marzo 2026

El Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) normalmente se paga el día 1 de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha cae en fin de semana o día feriado, la SSA adelanta el depósito al día hábil anterior.

Como el 1 de marzo de 2026 cae en domingo, el pago se enviará el viernes 27 de febrero. Este ajuste no significa un pago extra, simplemente corresponde al beneficio de marzo entregado antes de tiempo.

El programa SSI está destinado a personas mayores de 65 años o con discapacidad que tienen ingresos y recursos limitados. Actualmente, beneficia a más de 7 millones de personas en Estados Unidos.

En 2026, el pago máximo federal es:

Hasta $994 dólares mensuales para una persona .

. Hasta $1,491 dólares mensuales para parejas elegibles .

. El promedio mensual ronda los $737 dólares.

Este año incluye un aumento de 2.8% por el ajuste anual por costo de vida (COLA).

Algunos estados ofrecen un suplemento adicional al pago federal. El monto depende del lugar de residencia y la situación del beneficiario.

Pagos de jubilación, SSDI y sobrevivientes en marzo 2026

Los beneficios de jubilación, Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y pagos para sobrevivientes se distribuyen según la fecha de nacimiento del trabajador. La mayoría de los beneficiarios recibe su dinero el segundo, tercer o cuarto miércoles del mes.

El calendario para marzo es el siguiente:

Miércoles 11 de marzo : nacidos entre el 1 y el 10.

: nacidos entre el 1 y el 10. Miércoles 18 de marzo : nacidos entre el 11 y el 20.

: nacidos entre el 11 y el 20. Miércoles 25 de marzo: nacidos entre el 21 y el 31.

Existe una excepción importante: las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 no siguen el sistema de los miércoles. Este tipo de beneficiarios cobra su respectivo dinero el 3 de marzo, sin importar su fecha de nacimiento.

¿Qué pasa si recibes SSI y Seguro Social?

Algunas personas reciben ambos beneficios. En ese caso, los pagos se entregan por separado. Hablando de marzo, así quedaría la dispersión de esos fondos:

Viernes 27 de febrero : pago de SSI correspondiente a marzo.

: pago de SSI correspondiente a marzo. Martes 3 de marzo: pago de jubilación o SSDI.

Es importante revisar su cuenta bancaria en cada una de esas fechas.

La SSA indica que “en la mayoría de los casos” ya no envía cheques en papel. Los pagos se realizan mediante depósito directo o a través de la tarjeta Direct Express para quienes no tienen cuenta bancaria.

