Seguro Social: personas que no recibirán su pago en marzo

Si dependes del Seguro Social para cubrir gastos básicos, marzo podría traer una sorpresa. El cómo la tomes dependerá de ti, porque la verdad es que para algunos puede interpretarse como algo malo y para otros como algo positivo. No se trata de un recorte ni de una suspensión de beneficios. Es un ajuste en el calendario que dejará a un grupo específico sin depósito durante ese mes.

La medida afecta a quienes reciben el programa del Seguro de Ingreso Suplementario, conocido como SSI, por sus siglas en inglés. Este beneficio es administrado por la Administración del Seguro Social (SSA) y está dirigido a personas de bajos ingresos mayores de 65 años, así como a personas ciegas o con discapacidades.

En 2026, el pago máximo mensual del SSI es de $994 dólares para individuos y $1,491 dólares para parejas. El cheque promedio ronda los $737 dólares, según datos oficiales del Seguro Social.

¿Por qué no habrá pago de SSI en marzo?

El SSI normalmente se paga el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha cae en fin de semana o en un día feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior.

En 2026, el 1 de marzo cae en domingo. Por esa razón, el pago correspondiente se enviará el viernes 27 de febrero.

Eso significa que los beneficiarios sí recibirán su dinero, pero llegará unos días antes. Como consecuencia, durante marzo no habrá un segundo depósito. Este es el tercer mes consecutivo en el que el pago de SSI se adelanta, ya que los depósitos correspondientes de enero y febrero también cayeron en feriado o fin de semana.

El calendario vuelve a la normalidad en abril. El pago de ese mes está programado para el 1 de abril.

Otros meses con pagos dobles en 2026

Este ajuste no ocurrirá solo en marzo. A lo largo de 2026 habrá varios meses con depósitos dobles y otros sin pagos.

En julio, por ejemplo, los beneficiarios recibirán dinero el 1 de julio y nuevamente el 31 de julio. Ese segundo depósito corresponde al beneficio de agosto. Por lo tanto, en agosto no habrá pago.

Algo similar sucederá en octubre. Se enviarán cheques el 1 y el 30 de octubre. El pago del 30 cubrirá noviembre, por lo que ese mes no habrá depósito.

El año cerrará con pagos el 1 y el 31 de diciembre. El depósito del 31 será el correspondiente al 1 de enero de 2027.

Calendario completo del SSI en 2026

Las fechas clave del Seguro de Ingreso Suplementario en 2026 son:

30 de enero (pago adelantado de febrero)

27 de febrero (pago adelantado de marzo)

Marzo: sin pago

1 de abril

1 de mayo

1 de junio

1 y 31 de julio

Agosto: sin pago

1 de septiembre

1 y 30 de octubre

Noviembre: sin pago

1 y 31 de diciembre

Con base en estas fechas, debes planificar tus finanzas personales, debido a que un pago adelantado también significa más tiempo para esperar el siguiente. Si no estás consciente de esta situación, la satisfacción de recibir un adelanto fácilmente puede convertirse en frustración al quedarte sin dinero antes de lo previsto. Por eso, como te dijimos al principio: para unos es una gran noticia; para otros, es muy mala; y, nosotros agregaríamos, para unos terceros es una manera de anticiparse y prevenirse

