Hay un sorpresivo y último pago del Seguro Social en enero: quiénes lo reciben

El calendario del Seguro Social trae una sorpresa inesperada para cerrar enero. Millones de personas en Estados Unidos recibirán un depósito adicional cuando el mes está por terminar. Aunque puede parecer un pago extra, en realidad se trata de un ajuste administrativo que adelanta dinero correspondiente a febrero y que no todos los beneficiarios recibirán.

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), más de siete millones de personas recibirán un pago anticipado esta semana. El depósito está programado para el viernes 30 de enero y corresponde a los beneficiarios del programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

Este pago no es un bono ni un beneficio adicional. Se trata del pago mensual de febrero, que se adelanta debido a cómo cae el calendario. Normalmente, el SSI se paga el primer día de cada mes. Sin embargo, febrero comienza en domingo, por lo que la SSA envía el dinero el día hábil anterior más cercano.

Según el calendario oficial de distribución, el pago de febrero es el segundo de tres depósitos consecutivos que se entregan al final del mes previo. Este tipo de ajustes ocurre varias veces al año cuando el primer día del mes coincide con un fin de semana o feriado federal.

El programa SSI está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados. Está disponible para adultos mayores de 65 años, así como para personas con discapacidades, independientemente de su historial laboral. A diferencia de otros beneficios del Seguro Social, el SSI no requiere haber pagado impuestos al sistema.

De acuerdo con los datos más recientes de la SSA, el SSI beneficia a cerca de 7.4 millones de personas en todo el país. Este programa es considerado una red de apoyo esencial para quienes enfrentan mayores dificultades económicas.

En cuanto al monto, los pagos del SSI aumentaron en 2026 gracias al ajuste por costo de vida. Hasta diciembre de 2025, el pago promedio mensual era de $714.53 dólares. A partir de enero, los beneficiarios reciben un incremento del 2.8%, el mismo ajuste aplicado a jubilación, SSDI y beneficios para sobrevivientes.

El monto máximo mensual para una persona pasó de $967 a $994 dólares. En el caso de parejas elegibles, el pago conjunto aumentó de $1,450 a $1,491 dólares. Además, algunos estados ofrecen pagos suplementarios, lo que puede incrementar el depósito mensual dependiendo del lugar de residencia.

Para quienes reciben otros beneficios del Seguro Social, los pagos de febrero se enviarán en fechas distintas. La mayoría de los jubilados, beneficiarios de SSDI y sobrevivientes cobrará según su fecha de nacimiento. Los nacidos del 1 al 10 recibirán el pago el miércoles 11 de febrero. Los nacidos del 11 al 20 lo recibirán el 18 de febrero. Los nacidos del 21 al 31 cobrarán el 25 de febrero.

Existe una excepción importante. Las personas que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 recibirán su pago el martes 3 de febrero, sin importar su fecha de nacimiento.

Quienes reciben SSI y Seguro Social regular verán dos depósitos separados. El SSI llegará el 30 de enero, mientras que el otro beneficio se depositará el 3 de febrero.

Actualmente, la SSA casi no envía cheques en papel. Los pagos se realizan principalmente por depósito directo o mediante la tarjeta Direct Express, una opción diseñada para personas sin cuenta bancaria.

También te puede interesar: