Seguro Social enviará pago adelantado de hasta $1,400 a beneficiarios de SSI

Este viernes 30 de enero se realizará un adelanto a los pagos del Seguridad de Ingreso Suplementario por un ajuste en el calendario

Los individuales obtienen $994 dólares, las parejas $1,491 dólares. Crédito: Shutterstock

Por  Arlenys Tabare

Esta semana, la Administración de la Seguridad Social (SSA) enviará pagos a los millones de beneficiarios asegurados al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Los cheques de la SSI se distribuyen una sola vez los primeros días de cada mes; no obstante, el Seguro Social realiza algunos ajustes al calendario de pago cuando estos coinciden con fin de semana o feriado.

Por lo que, los pagos del SSI correspondientes al mes de febrero se adelantarán para este viernes 30 de enero a fin de que los beneficiarios no sufran retrasos en la recepción de sus beneficios.

El programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario, como su nombre lo indica, es un complemento a los pagos del Seguro Social, en este caso, quienes pueden calificar son jubilados antes de los 65 años de bajos ingresos, adultos mayores o niños con discapacidad y bajos recursos.

Los montos que se distribuyen todos los meses dependen de la condición del beneficiario. Los individuales obtienen $994 dólares, las parejas $1,491 dólares y las personas esenciales, aquellas que brindan atención a beneficiarios del SSI reciben cada mes $498 dólares.

Los próximos pagos de este beneficio se realizarán el viernes 27 de febrero, esto no se trata de un doble cheque sino también de un adelanto a la fecha de distribución, ya que el día que corresponde coincide con fin de semana.

