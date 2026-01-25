¿Por qué podrías recibir un reembolso de impuestos un 30% mayor este año?

La temporada de impuestos en Estados Unidos inicia este lunes 26 de enero, y se espera que este año los reembolsos sean mucho más grandes que en declaraciones anteriores, por lo que ya muchos contribuyentes estadounidenses se están preguntando cómo podría recibir un reembolso de impuesto mayor este 2026.

De acuerdo con datos del IRS, todos los años más del 75% de los estadounidenses reciben reembolsos de impuestos, siendo este uno de los mayores pagos en el año para millones de contribuyentes.

Los montos promedios de los reembolsos el año pasado alcanzaron los $2,939 dólares; sin embargo, se calcula que este año podrían ser 30% más debido a nuevas leyes de impuestos y gastos impulsadas por la administración de Donald Trump.

Según el IRS, actualmente la mayoría de los contribuyentes reciben sus reembolsos mediante depósitos directos, los cuales suelen ser más seguros y rápidos que los cheques en papel. “Los cheques en papel tienen 16 veces más probabilidades de perderse, ser robados, alterados o retrasados que los pagos electrónicos. El depósito directo también evita la posibilidad de que un cheque de reembolso sea devuelto al IRS por no poder entregarse”, declaró la entidad.

Es por esa razón, que el Servicio Interno de Impuestos gradualmente ha comenzado a disminuir los cheques de papel para contribuyentes individuales, a fin de que la distribución sea mucho más rápida a la hora de enviar los reembolsos. “Combinar el depósito directo con la presentación electrónica es la manera más rápida de recibir su reembolso”, dijo el IRS.

El IRS señaló que la mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días hábiles después de que el contribuyente haya hecho su declaración, y seleccionara recibir el dinero por depósito directo. Ahora bien, para aquellos que enviaron su declaración en papel, los reembolsos pueden tardar un lapso de cuatro semanas aproximadamente.

