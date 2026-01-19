Deducciones fiscales que podrían beneficiar a propietarios de viviendas este 2026

La temporada de impuestos está a la vuelta de la esquina y a medida que se acerca el día para las declaraciones, muchos propietarios de viviendas en Estados Unidos se preguntan cuáles serán las deducciones a las que podría calificar este 2026.

Si bien, aunque la declaración de impuesto es diferente año tras año, la situación de cada contribuyente dependerá de varios factores; sin embargo, esto no descarta que puede prepararse para su presentación. Para el 2026, las deducciones disponibles son parecidas a las de años anteriores, aunque no se puede descartar que hubo ciertos cambios y ajustes tras la aprobación de la nueva ley de impuestos y gastos.

Al respecto, Kate Wood, experta en préstamos de NerdWallet, señaló que “la situación de cada persona es diferente. Es difícil predecir cómo se desenvolverá la mayoría de los propietarios, ya que muchos dependerán de sus ingresos y también de su lugar de residencia”, dijo.

Durante el 2025, la deducción estándar para contribuyentes solteros fue de $15,750 dólares y para casados con declaración conjunta $31,500 dólares. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) destacó que los contribuyentes pueden deducir hasta $750,000 de deuda hipotecaria, mientras que para los casados con declaraciones separadas el monto alcanza los $375,000 dólares.

Pero, según un análisis de NerdWallet los contribuyentes propietarios de viviendas pueden optar por otras deducciones más comunes como:

Mejoras del hogar, esto aplica a la instalación de equipos médicos necesarios en la vivienda.

Gastos de oficina en casa, esto aplicaría para gastos relacionados con un negocio desarrollado en la vivienda, ya sea para servicios públicos, alquiler o impuestos prediales.

Intereses de préstamos con garantía hipotecaria y líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC), en este caso Wood explica: “supongamos que el contribuyente solicitó un préstamo con garantía hipotecaria para consolidar otras deudas, o algo similar. En ese caso, los intereses no serían deducibles”, dijo, ya que según la experta solo se puede deducir si el dinero se gasta en mejoras de la vivienda que únicamente cumplen con los requisitos.

Ahora bien, para este año se han impulsado algunas leyes para la deducción de impuesto estatales y locales, comenzando con La Ley de la “Gran Factura Hermosa” que elevó el límite de deducción de $10,000 a $40,000 dólares.

Para Wood esto es beneficioso “si tiene una hipoteca grande con una tasa de interés alta y vive en una zona con impuestos prediales altos, podría beneficiarse significativamente detallando sus impuestos, pero, si paga intereses bajos, tiene una hipoteca modesta y reside en una zona con impuestos más bajos, la deducción estándar podría serle adecuada”, dijo.

El otro ajuste importante es la eliminación de los créditos fiscales para mejoras del hogar, especialmente para la energía, impulsada por la “Gran y Hermosa Ley”. En este sentido, Wood explica que para calificar a los créditos “los contribuyentes no solo tuvieron que haber comprado los artículos, sino que la obra se haya completado antes del 31 de diciembre de 2025”, mencionó.

Sigue leyendo: