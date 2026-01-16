Las tasas hipotecarias caen a su nivel más bajo en tres años

El costo de financiar una vivienda en Estados Unidos comienza a dar un respiro tras un largo periodo de tasas elevadas. Las hipotecas han registrado su nivel más bajo en más de tres años, un cambio que ya está influyendo tanto en quienes buscan comprar casa como en propietarios interesados en refinanciar sus préstamos.

Según datos publicados por Freddie Mac, la tasa promedio de una hipoteca convencional cayó a 6.06%, el nivel más bajo desde septiembre de 2022. Hace un año, el promedio para una hipoteca fija a 30 años se ubicaba en 7.04%, lo que refleja una reducción significativa en el costo del crédito hipotecario.

Esta baja está teniendo efectos inmediatos. Freddie Mac señaló que el descenso de las tasas ha impulsado las solicitudes de compra de vivienda y ha motivado a más propietarios a explorar la refinanciación de sus préstamos, especialmente aquellos adquiridos cuando los intereses estaban más altos.

Las hipotecas a 15 años con tasa fija, una opción frecuente para quienes refinancian, también mostraron una reducción. El promedio se ubicó en 5.38%, frente al 5.46% de la semana anterior. Hace un año, esta tasa rondaba el 6.27%, de acuerdo con la misma fuente.

“Es un buen momento para refinanciar, porque nadie tiene una bola de cristal para predecir cómo evolucionarán las tasas en el futuro”, comentó Christy Bunce, presidenta de New American Funding, a CBS News.

El retroceso en las tasas comenzó a notarse desde julio, cuando los mercados anticiparon recortes en la tasa de referencia de la Reserva Federal. Aunque el banco central no fija directamente las tasas hipotecarias, sus decisiones influyen en los mercados financieros y en los rendimientos de los bonos del Tesoro, que sirven como referencia para los préstamos a largo plazo.

Cuando la Reserva Federal reduce su tasa, suele interpretarse como una señal de menor inflación o desaceleración económica. Esto lleva a los inversionistas a comprar bonos del gobierno estadounidense, lo que ayuda a reducir los rendimientos y, con ello, las tasas hipotecarias.

A pesar de esta mejora, la asequibilidad de la vivienda sigue siendo un desafío. Un informe de Attom, empresa especializada en datos inmobiliarios, reveló que las viviendas con precio medio son menos accesibles de lo habitual en el 99% de los 594 condados analizados en enero.

Attom indicó que el precio medio nacional de una vivienda ronda los $365,000 dólares, un máximo histórico.

“Muchos estadounidenses no pudieron comprar una casa en 2025 y la asequibilidad sigue siendo peor que los estándares históricos en la mayoría de los mercados”, comentó el director ejecutivo de Attom, Rob Barber, en un comunicado a principios de este mes.

El informe también subraya una brecha persistente. En los últimos cinco años, el precio de una vivienda típica aumentó 54%, mientras que los salarios solo crecieron 29%, según datos laborales federales. Esta diferencia explica por qué, incluso con tasas más bajas, muchos compradores siguen teniendo dificultades.

En este contexto, el presidente Donald Trump anunció recientemente dos propuestas para fomentar la compra de vivienda. Una busca limitar la adquisición de casas por parte de inversionistas institucionales. La otra plantea que el gobierno federal compre $200,000 millones de dólares en bonos hipotecarios.

Economistas señalan que ambas medidas podrían ayudar a reducir la presión sobre los precios y las tasas. Ben Ayres, economista senior de Nationwide Economics, estimó que la compra de esos bonos podría reducir las tasas hipotecarias hasta en 0.35 puntos porcentuales.

Aun así, la escasez de viviendas sigue siendo un problema estructural. Goldman Sachs estima que Estados Unidos necesita construir hasta 4 millones de viviendas adicionales para cubrir el déficit actual.

Desde Chase Home Lending, Erik Schmitt advirtió que, aunque muchos pueden reducir su pago mensual o acortar el plazo del préstamo, es clave considerar costos de cierre, saldo pendiente y objetivos financieros antes de tomar una decisión.

Si estás preparado con un buen ahorro, un saludable fondo de emergencia y el suficiente capital para dar el down payment (anticipo o pago inicial) de una casa, tal vez sea momento de considerar seriamente comprar una casa. Con la tasa hipotecaria promedio así de bajo, sin duda, ahorrarás cientos de miles de dólares en tu préstamo, incluso a pesar de los altos precios de las viviendas.

