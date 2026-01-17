Seguro Social: quiénes ya recibirán más de $2,000 tras una larga espera

Después de semanas de ajuste y paciencia, para millones de beneficiarios del Seguro Social el calendario finalmente empieza a ponerse al día. Desde el pasado 14 de enero de 2026 se puso fin a una de las esperas más largas del año (y eso que apenas va empezando), y el próximo miércoles 21 de enero otro grupo de beneficiarios quienes dependen de estos pagos mensuales recibirán su tan valorado depósito.

Este depósito corresponde al tercer miércoles del mes, una fecha clave dentro del calendario de la Administración del Seguro Social (SSA). Debido a que enero comenzó en jueves, los pagos de este mes se concentraron en los días más tardíos posibles. Esa combinación provocó que algunos beneficiarios esperaran casi cinco semanas entre el último pago de diciembre y el primero de enero.

El pago del 21 de enero está dirigido a personas que reciben beneficios de jubilación, discapacidad o sobrevivencia y cuyo día de nacimiento cae entre el 11 y el 20 de cualquier mes. En estos casos, la SSA utiliza la fecha de nacimiento del trabajador que generó el beneficio. Si el pago se basa en el historial laboral de un cónyuge o padre, se toma en cuenta la fecha de esa persona, no la del beneficiario actual.

En total, más de 70 millones de estadounidenses reciben algún tipo de beneficio del Seguro Social. La mayoría cobra el segundo, tercer o cuarto miércoles de cada mes. En enero de 2026, esas fechas quedaron establecidas el 14, el 21 y el 28, lo que explica por qué este mes se sintió más largo de lo habitual.

No todos los beneficiarios tuvieron que esperar hasta ahora. Quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 cobran el día 3 de cada mes. Como este año el 3 de enero cayó en sábado, el pago se adelantó al viernes 2 de enero. Ese ajuste automático evitó un retraso mayor para ese grupo.

También hay diferencias para quienes reciben el Seguro de Ingreso Suplementario, conocido como SSI. Este programa, enfocado en personas de bajos ingresos mayores de 65 años o con discapacidad, normalmente se paga el primer día del mes. Sin embargo, como el 1 de enero fue feriado federal, el depósito correspondiente a enero se realizó el 31 de diciembre de 2025.

Alrededor de 2.5 millones de personas reciben tanto SSI como un beneficio regular del Seguro Social. En esos casos, el calendario de enero incluyó dos fechas distintas. El SSI llegó a finales de diciembre y el pago regular del Seguro Social se entregó el 2 de enero.

Más allá del calendario, enero también trae una actualización importante en los montos. A partir de este mes, todos los beneficiarios reciben un aumento del 2.8% gracias al ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA. Este incremento busca compensar el impacto de la inflación en ingresos fijos. Se estima que el aumento signifique alrededor de $56 dólares más por mes, en promedio.

Antes del ajuste, los trabajadores jubilados recibían un promedio mensual de $2,013.32 dólares. Con el aumento ya aplicado, muchas personas comenzarán a ver depósitos que superan los $2,000 dólares al mes. Los beneficiarios por discapacidad recibían en promedio $1,588.52 dólares, mientras que los pagos por sobrevivencia rondaban los $1,576.20 dólares. En el caso del SSI, el promedio mensual era de $717.90 dólares.

La SSA aclara que, en la mayoría de los casos, los pagos ya no se emiten en cheque. Los beneficiarios reciben su dinero por depósito directo o a través de la tarjeta Direct Express. Ambos métodos buscan reducir retrasos y asegurar que el dinero llegue puntualmente.

