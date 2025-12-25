Seguro Social: quiénes esperarán más de un mes su pago de enero 2026

El inicio de 2026 traerá una sorpresa poco agradable para millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Aunque los pagos no se reducirán ni se cancelarán, sí se retrasarán más de lo habitual. Para muchas personas jubiladas, con discapacidad o beneficiarias por sobrevivencia, la espera entre el último pago de 2025 y el primero de 2026 será de más de un mes, algo que no ocurre con frecuencia y que puede afectar la planificación financiera.

La razón principal no tiene que ver con recortes ni con fallas del sistema. Se trata del calendario. Enero de 2026 comienza en jueves, lo que empuja las fechas de pago a su punto más tardío posible dentro del mes. Este simple ajuste en los días de la semana genera un efecto dominó que impacta a la mayoría de los 70 millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social.

La Administración del Seguro Social (SSA) paga la mayoría de los beneficios los miércoles. El segundo, tercer o cuarto miércoles del mes corresponde a cada beneficiario según su fecha de nacimiento. Quienes nacieron del día 1 al 10 cobran el segundo miércoles. Los nacidos del 11 al 20 reciben el pago el tercer miércoles. Los del 21 al 31 cobran el cuarto miércoles.

En enero de 2026, esos miércoles caerán más tarde de lo normal. Las fechas oficiales serán el miércoles 14, el miércoles 21 y el miércoles 28. Esto significa que, si una persona recibió su último pago de diciembre a mediados del mes, podría esperar hasta 35 días para volver a recibir dinero.

Este retraso también afecta a quienes cobran beneficios basados en el historial laboral de otra persona, como un cónyuge o un padre. En esos casos, la fecha de nacimiento que se toma en cuenta es la del trabajador original, no la del beneficiario.

La buena noticia es que este retraso extremo solo ocurrirá una vez más en todo 2026. Según el calendario oficial de pagos de la SSA, octubre será el único otro mes en el que el segundo miércoles caerá tan tarde como el día 14. En contraste, abril y julio tendrán los pagos más tempranos del año, con el segundo miércoles ubicado en el día 8.

No todos los beneficiarios tendrán que esperar tanto. Dos grupos específicos recibirán su pago de enero mucho antes. El primero incluye a las personas que comenzaron a cobrar beneficios antes de mayo de 1997. Ellos recibirán su dinero el viernes 2 de enero. Normalmente, cobrarían el día 3, pero como esa fecha cae en sábado, el pago se adelanta al siguiente día hábil.

El segundo grupo está formado por quienes reciben Seguro Social y también el programa de Ingreso Suplementario de Seguridad, conocido como SSI. Estas personas recibirán su pago del Seguro Social el 2 de enero, después de haber cobrado el SSI el 31 de diciembre de 2025. El SSI es un beneficio destinado a personas de bajos ingresos mayores de 65 años o con discapacidades y no depende de los impuestos pagados al Seguro Social.

A pesar del retraso, hay un aspecto positivo. A partir de enero de 2026, todos los beneficiarios recibirán un aumento del 2.8% en sus pagos. Este ajuste por costo de vida, conocido por sus siglas en inglés como COLA, busca compensar el impacto de la inflación. La SSA confirmó que este incremento se reflejará automáticamente en los pagos de enero.

Si eres uno de los beneficiarios que recibieron su pago del Seguro Social el 10, 17 o 24 de diciembre, es esencial que te prepares financieramente, porque esta espera podría desajustar hasta el presupuesto mejor planificado.

También te puede interesar: