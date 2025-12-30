Warner Bros. estaría por rechazar la oferta de Paramount, lo que la acerca a Netflix

La industria del entretenimiento sigue tambaleándose entre acuerdos en los que la preferencia del público se vuelve en la pieza fundamental. Warner Bros. Discovery parece estar cada vez más cerca de cerrar la puerta a Paramount Skydance y, al mismo tiempo, dejarla entreabierta para Netflix. La decisión, que aún no ha sido confirmada de forma oficial, podría redefinir el equilibrio de poder en Hollywood y acelerar una de las mayores transformaciones del sector audiovisual en décadas.

De acuerdo con un reporte de CNBC, Warner Bros. Discovery se estaría preparando para rechazar la agresiva oferta mejorada de Paramount Skydance, valuada en $108,400 millones de dólares. Esto ocurriría a pesar de que el multimillonario Larry Ellison ofreció una garantía personal para respaldar el financiamiento de la propuesta. Ni Warner Bros. ni Paramount Skydance hicieron comentarios públicos sobre el informe.

Este rechazo mantendría a Warner Bros. encaminada hacia un acuerdo alternativo con Netflix. Aunque la propuesta del gigante del streaming es menor en términos nominales, con un valor estimado de $82,700 millones de dólares, analistas del mercado consideran que presenta una estructura financiera más clara y menos riesgos de ejecución.

Paramount intentó reforzar su ofensiva ajustando varios puntos clave. La empresa elevó la tarifa de rescisión regulatoria, extendió el plazo de su oferta pública de adquisición y reiteró que Ellison estaba dispuesto a garantizar personalmente el financiamiento de capital. Sin embargo, el precio de $30 dólares por acción en efectivo se mantuvo sin cambios, lo que no habría sido suficiente para convencer al consejo de Warner Bros.

El directorio de Warner Bros. ya había recomendado anteriormente a sus accionistas rechazar la propuesta de Paramount. Entre los argumentos señalados figuraban dudas sobre la certeza del financiamiento y la falta de una garantía total por parte de la familia Ellison. Estas preocupaciones parecen seguir vigentes, incluso después de las modificaciones anunciadas.

En contraste, el acuerdo con Netflix incluye condiciones más definidas. Según los términos conocidos, Warner Bros. tendría que pagar una penalización de $2,800 millones de dólares si decide retirarse del pacto con la plataforma de streaming. Aunque el valor del acuerdo depende en parte del precio de las acciones de Netflix, su estructura es vista como más predecible.

Paramount sostiene que su oferta enfrentaría menos obstáculos regulatorios. La fusión entre Paramount y Warner Bros. daría origen a un estudio más grande que Disney y uniría a dos de los principales operadores de televisión del mercado. No obstante, este argumento no ha disipado las inquietudes políticas.

Legisladores de ambos partidos han expresado su preocupación por una mayor concentración en la industria de los medios. Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “planea intervenir” en lo que calificó como una adquisición histórica, según declaraciones recogidas por medios estadounidenses.

Paramount también ha cuestionado la solidez de la oferta de Netflix. La compañía asegura que su propuesta es “más resistente al mercado” que la de su rival, cuyo valor puede fluctuar con el comportamiento bursátil. Aun así, el consejo de Warner Bros. parece priorizar la certeza del cierre por encima del tamaño de la cifra.

Para inversionistas, creadores y audiencias, cada movimiento cuenta y podría traducirse en cambios directos en los catálogos, en la disponibilidad de contenidos clásicos y en la inversión en producciones originales. También podría impactar en los precios de suscripción y en la forma en que se distribuyen películas y series en cines, televisión y plataformas digitales. La experiencia diaria de millones de espectadores cambiará sí o sí en cuanto Warner Bros. tome una decisión: Paramount o Netflix.

