¿Las compañías de tarjetas de crédito sí redujeron la tasa al 10% como exigió Trump?

Cuando millones de estadounidenses revisaron su estado de cuenta este 20 de enero, esperando ver una caída histórica en los intereses de sus tarjetas de crédito, la realidad fue muy distinta. La promesa de una tasa máxima del 10%, impulsada por el presidente Donald Trump, generó expectativas altas. Sin embargo, al llegar la fecha clave, los intereses prácticamente no se movieron. Esto abrió una pregunta inevitable: ¿realmente las compañías de tarjetas cumplieron con la exigencia presidencial?

Trump había planteado públicamente que las tasas, que suelen oscilar entre 20% y 30%, debían reducirse a la mitad. Su llamado apuntaba a aliviar la carga financiera de las familias trabajadoras. El anuncio fijaba como inicio el 20 de enero, coincidiendo con el aniversario de su investidura. La medida, al menos en el discurso, parecía inminente.

“No he visto ningún comunicado de prensa. Ni un solo susurro”, afirmó Stephen Kates, analista financiero de Bankrate, al referirse a la inacción que hubo en el mercado bancario para una reducción de tasas. “Para cualquiera que esté mirando su estado de cuenta esperando que pase de 20% a 10%, no contendría la respiración”.

Las tasas promedio siguen cerca de 19.6%, muy próximas a máximos históricos.

Trump, lejos de retractarse, endureció su postura. El 12 de enero declaró que las compañías que ignoraran el límite estarían “violando la ley”. Sin embargo, otras voces dentro de Washington enviaron señales opuestas. Líderes republicanos y funcionarios de su propia administración mostraron reservas sobre el impacto de un tope tan bajo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, alertó que un límite del 10% podría generar “efectos secundarios negativos”. Entre ellos, restringir el acceso al crédito para personas con puntajes bajos.

“Parece que no solo lo están ignorando, sino que se les está diciendo que lo ignoren desde los niveles más altos de la política económica”, explicó Mike Pierce, director de Protect Borrowers.

Días después, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, desvió la atención hacia una propuesta de una tarjeta especial para consumidores con crédito débil.

“Un cambio como este no puede ocurrir solo con un tuit”, sentenció Adam Rust, director de servicios financieros de la Consumer Federation of America. Además, resaltó que un tope obligatorio requeriría la aprobación del Congreso, algo que no ha sucedido.

Varias asociaciones advirtieron que un límite del 10% sería “devastador para millones de familias y pequeños negocios” que dependen del crédito. Argumentan que el riesgo de impago justificaría tasas más altas.

La deuda total de tarjetas en Estados Unidos alcanzó los $1.2 billones de dólares en el tercer trimestre de 2025. En solo cuatro años, aumentó un 60%, según un análisis de LendingTree. Para los bancos, esto refleja mayor acceso al crédito. Para los consumidores, una carga creciente.

Un estudio del sector incluso sostiene que un tope del 10% dejaría fuera del mercado a quienes tengan un puntaje menor a 740. Ese grupo incluye entre 175 y 190 millones de personas.

“No es una experiencia igual para todos los consumidores”, observó Lindsey Johnson, directora de la Consumer Bankers Association.

Aun así, defensores del consumidor valoran el debate. Rust señaló que lo positivo de esto es que aumenta la conciencia sobre cuánto está pagando la gente por su deuda.

El manejo de tu tarjeta de crédito y tu deuda no depende de políticas ni de controversias entre gobierno e instituciones bancarias, depende únicamente de ti. Por supuesto, los bancos no aceptarán nunca este tipo de medidas, luego de que ganan millones de dólares de personas como tú, que no aprenden a usar su plástico y lo usan de manera desmedida.

