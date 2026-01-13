Cómo te ayudaría que Trump y el Congreso bajen al 10% las tasas de interés de tarjetas de crédito

El elevado costo del crédito se ha convertido en una carga silenciosa para millones de familias en Estados Unidos. En ese contexto, una propuesta inesperada comienza a generar ruido en Washington. El Congreso podría explorar un acuerdo con el presidente Donald Trump para reducir de forma drástica las tasas de interés de las tarjetas de crédito, llevándolas hasta un límite del 10% durante un año, una medida que promete alivio financiero, pero que también despierta fuertes resistencias.

La iniciativa ha abierto un raro punto de coincidencia entre Trump y la senadora demócrata Elizabeth Warren, dos figuras políticas conocidas más por sus choques que por sus acuerdos. Warren, representante de Massachusetts y defensora histórica de la protección al consumidor, afirmó que el presidente la llamó recientemente para discutir la posibilidad de avanzar con una legislación que limite los intereses que cobran los emisores de tarjetas.

“Le dije que el Congreso puede aprobar una ley para poner un tope a las tasas de interés de las tarjetas de crédito si él realmente está dispuesto a luchar por ello”, declaró la senadora Warren, tras una conversación telefónica con el mandatario. La senadora agregó que el mensaje que llevó al presidente fue el mismo que expuso públicamente en un discurso sobre el alto costo de vida.

Trump ya había manifestado su intención de imponer un límite a los intereses y, el pasado viernes, propuso formalmente un tope del 10% por un periodo de un año. Warren recordó que cuando el presidente planteó algo similar anteriormente, ella reaccionó de forma positiva. “Dije que era una gran idea y que llevaba años proponiéndola. Desde entonces, no se había hecho nada”, recordó en una entrevista con CBS News.

Actualmente, las tasas promedio de las tarjetas de crédito rondan el 24%, según datos de LendingTree. Para personas con mal historial crediticio, los intereses pueden llegar hasta el 36%.

Con un límite del 10%, un consumidor con un saldo de $5,000 dólares pagaría alrededor de $42 dólares mensuales en intereses, frente a casi $100 dólares bajo las tasas actuales.

Un análisis de la Universidad de Vanderbilt estimó que una medida de este tipo podría ahorrar hasta $100,000 millones de dólares al año a los consumidores. Para muchas familias, que suelen depender del crédito para enfrentar emergencias o gastos inesperados, el impacto sería inmediato y significativo.

Sin embargo, el plan enfrenta obstáculos políticos y económicos. Aunque algunos republicanos, como el senador Josh Hawley y la congresista Anna Paulina Luna, han mostrado apoyo, el Congreso controlado por republicanos no parece totalmente alineado.

Además, la industria bancaria se opone con firmeza. La Asociación Americana de Banqueros advirtió que un tope del 10% “reduciría la disponibilidad de crédito y sería devastador para millones de familias y pequeños negocios”.

Expertos del sector financiero señalan que los bancos podrían restringir el acceso al crédito para consumidores con bajos ingresos o puntajes crediticios bajos.

“Les resultaría mucho más difícil acceder al crédito”, aseguró Ted Rossman, analista senior del sector en Bankrate. Esto podría empujar a algunos consumidores hacia alternativas más costosas y menos reguladas, como los préstamos de día de pago.

No todos los especialistas coinciden con ese diagnóstico. Algunos sostienen que las compañías de tarjetas seguirían siendo rentables, aunque reduzcan intereses, y que el ajuste vendría por otro lado, como menores recompensas, aumento de cuotas anuales o cambios en los programas de puntos.

Desde el punto de vista legal, Trump no podría imponer el límite de manera unilateral. Sería necesaria una ley aprobada por el Congreso. Un proyecto impulsado por el senador Bernie Sanders en 2025, conocido como Percent Credit Card Interest Rate Cap Act (Ley para establecer un tope porcentual a las tasas de interés de las tarjetas de crédito), podría servir como base si se logra apoyo bipartidista.

