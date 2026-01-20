Wall Street cae tras amenaza de Trump de más aranceles a países europeos

Wall Street inició la jornada del martes con fuertes pérdidas luego de que el presidente Donald Trump reavivara las tensiones comerciales con Europa. Sus nuevas amenazas de imponer aranceles a varios países europeos generaron inquietud entre los inversionistas y provocaron una reacción inmediata en los mercados financieros.

Tras la apertura, el S&P 500 cayó 1.3%, mientras que el Dow Jones Industrial Average retrocedió 1.2%. El Nasdaq Composite, con alto peso tecnológico, perdió 1.6%, reflejando la salida de capitales de activos de mayor riesgo.

El nerviosismo también se trasladó a los mercados europeos. Las bolsas de París, Frankfurt y Londres registraron caídas superiores al 1% y acumularon su segundo día consecutivo de pérdidas. El temor a una escalada comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea pesó sobre el ánimo de los operadores.

El detonante fue el anuncio realizado por Trump durante el fin de semana. El mandatario afirmó que impondrá un arancel inicial del 10% a productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia a partir de febrero. Además, advirtió que la tarifa aumentará al 25% desde el 1 de junio y se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo para la compra de Groenlandia.

La medida preocupa por la importancia de Europa como socio comercial. En conjunto, los países de la Unión Europea representan una porción significativa de las importaciones estadounidenses, incluso mayor que la de México y China combinados, lo que amplifica el posible impacto económico.

Las declaraciones del presidente también elevaron la tensión diplomática. Trump vinculó su postura con el hecho de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz y aseguró que ya no se siente obligado a “pensar puramente en la Paz”, según un mensaje dirigido al primer ministro de Noruega que se hizo público.

Desde Davos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, buscó tranquilizar a los mercados y pidió a los socios comerciales europeos “tomar una respiración profunda” y permitir que la situación se desarrolle.

Analistas consideran que las amenazas podrían moderarse con el tiempo. Dan Ives, de Wedbush Securities, señaló que “el ruido probablemente será mayor que el impacto real, a medida que avancen las negociaciones”.

Mientras tanto, los inversionistas siguen atentos a los próximos datos económicos y a la reunión de la Reserva Federal (Fed) prevista para dentro de dos semanas.

En un contexto de mayor incertidumbre, el oro y la plata alcanzaron nuevos máximos históricos. El oro subió un 3%, alcanzando los $4,733 dólares la onza, mientras que la plata se disparó más de un 7%, hasta los $95.30 dólares en las últimas horas, confirmando la búsqueda de refugio ante el aumento de las tensiones geopolíticas.

