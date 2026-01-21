¿Compra ahora y paga después el alquiler? Así funcionaría este servicio

Pagar la renta completa en un solo golpe suele ser uno de los mayores retos del mes para millones de familias en Estados Unidos. Ahora, una modalidad conocida por facilitar compras pequeñas quiere dar el salto a uno de los gastos más grandes del hogar. El modelo “compra ahora y paga después”, popular en ropa o electrónicos, empieza a probarse como alternativa para cubrir el alquiler mensual.

La empresa fintech Affirm, una de las más grandes en este tipo de financiamiento, lanzó un programa piloto que permitiría a algunos inquilinos dividir su renta en dos pagos iguales. En lugar de pagar todo al inicio del mes, el monto se repartiría en dos cuotas quincenales. La idea busca ofrecer mayor flexibilidad a quienes cobran cada dos semanas.

Este servicio no está disponible para todos. Affirm explicó que el programa funciona a través de una alianza con Esusu, una empresa con sede en Nueva York que reporta pagos de renta a las principales agencias de crédito. Según Affirm, cada solicitud es evaluada de manera individual. Solo se aprueba a quienes considera capaces de “pagar responsablemente” el préstamo.

“Si un inquilino aplica a través de Esusu y es aprobado por Affirm, puede recibir un préstamo al 0% de interés que se paga en dos cuotas quincenales sin comisiones“, señaló la empresa en un correo electrónico. “Esusu y Affirm no están ofreciendo préstamos con intereses como parte de este programa”.

Aunque no es la primera vez que se propone usar BNPL para pagar renta, expertos creen que Affirm podría tener un impacto mayor. Adam Rust, director de servicios financieros de la Consumer Federation of America, destacó el alcance de la empresa. Se estima que alrededor de 24 millones de personas ya usan sus servicios.

“Affirm es uno de los líderes en este espacio. Su alcance va a ser diferente”, afirmó.

Este nuevo servicio es atractivo, ya que permite dividir gastos grandes en pagos más pequeños y manejables.

Un informe de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) reveló que más de 50 millones de consumidores utilizaron al menos un préstamo BNPL en 2023. En la mayoría de los casos, se ofrecen pagos sin intereses en cuatro cuotas.

No obstante, no todo es ventaja y los expertos sugieren tener ciertas precauciones. Tener varios préstamos con fechas distintas puede complicar el control del dinero.

“Es fácil perderse”, advirtió Matt Schulz, analista jefe de finanzas del consumidor en LendingTree. Los pagos atrasados pueden generar cargos y, en algunos casos, afectar el historial crediticio.

Affirm reconoce que reporta la actividad de sus préstamos a las agencias de crédito. La empresa comparte información con Experian y TransUnion. Esto significa que pagar puntualmente podría ayudar al crédito, pero fallar también puede perjudicarlo.

El riesgo es mayor cuando se trata de vivienda. Rust alertó sobre el impacto potencial en la estabilidad habitacional.

“Se puede ver el problema de cómo el endeudamiento podría llevar a una espiral que amenace la seguridad de vivienda de un inquilino”, explicó.

Pagar renta con dinero prestado no es una práctica común ni sencilla. Schulz considera que el sistema puede dar alivio a corto plazo, pero también generar falsas expectativas.

“Podrían sentir que pueden pagar una renta más alta porque la están dividiendo en varios cheques”, resaltó Shulz. “Es un juego bastante riesgoso”.

Aun con las advertencias, los especialistas coinciden en que este tipo de servicios seguirá creciendo. La presión del costo de vida empuja a muchos a buscar opciones flexibles. Antes de optar por pagar la renta en cuotas, entender bien las condiciones y el impacto a largo plazo puede marcar la diferencia entre un alivio temporal y un problema financiero mayor.

