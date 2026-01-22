Una empresa de lavado de autos es el mejor lugar para trabajar en 2026

En un momento en el que millones de trabajadores en Estados Unidos se sienten agotados o desconectados de sus empleos, una empresa poco convencional se colocó en la cima del ranking laboral más influyente del país. No es una firma tecnológica ni un banco global. Es una cadena de lavado de autos que fue reconocida como el mejor lugar para trabajar en 2026.

La empresa es Crew Carwash, con sede en Indianápolis y operaciones en estados del Medio Oeste como Indiana y Minnesota. De acuerdo con Glassdoor, plataforma especializada en evaluaciones laborales, esta compañía ocupó el primer lugar de su lista de los 100 Mejores Lugares para Trabajar en 2026, basada en opiniones directas de empleados.

Crew Carwash es un negocio familiar que cuenta con alrededor de 1,000 trabajadores entre puestos de medio tiempo y tiempo completo. Opera 55 sucursales y, aunque pertenece a un sector tradicionalmente operativo, logró superar a grandes corporaciones. En 2025 ya había alcanzado el segundo lugar, lo que muestra una mejora sostenida en su cultura laboral.

Glassdoor elabora este ranking a partir de reseñas anónimas publicadas por empleados reales. Para esta edición, se analizaron evaluaciones de empresas estadounidenses recopiladas entre octubre de 2024 y octubre de 2025. El algoritmo considera factores como oportunidades de crecimiento, compensación, beneficios, liderazgo y satisfacción general.

“La flexibilidad es extremadamente importante para los empleados en este momento, y no significa únicamente trabajo remoto”, comentó Daniel Zhao, economista jefe de Glassdoor. “Algunas empresas están dispuestas a ser flexibles con los horarios o a dar más autonomía sobre cómo los empleados gestionan sus carreras”.

Este reconocimiento contrasta con la realidad general del mercado laboral. Según el informe más reciente de Gallup sobre el estado del lugar de trabajo, solo tres de cada diez trabajadores en Estados Unidos están comprometidos con su empleo. Es el nivel más bajo registrado en una década.

Gallup explica que los empleados comprometidos suelen ser más productivos y generan mejores resultados. Sin embargo, muchos trabajadores enfrentan presiones como la automatización, la inteligencia artificial y los recortes presupuestarios, lo que ha deteriorado el ánimo laboral.

El ranking de 2026 también refleja cambios en otros sectores. Aunque las empresas tecnológicas siguen siendo las más representadas con 24 posiciones, su presencia ha disminuido frente a años anteriores. En 2024 ocupaban 31 lugares y en 2025 sumaban 26.

“Esto forma parte de una tendencia en la que muchos empleadores tecnológicos están recortando beneficios que antes hacían estos trabajos muy atractivos”, explicó Zhao. Aun así, compañías como Nvidia, que ocupó el tercer lugar, siguen mostrando un alto potencial de crecimiento profesional y salarial.

La lista incorporó 19 empresas nuevas este año. Entre ellas figuran Alaska Airlines, Bath & Body Works, Dutch Bros Coffee y Bank of America. Solo dos compañías han aparecido en todas las ediciones del ranking durante 18 años: Bain & Company y Google.

El caso de Crew Carwash envía un mensaje claro. Un buen empleo no depende del prestigio del sector, sino de prácticas laborales que prioricen la estabilidad, el respeto y el desarrollo de las personas.

