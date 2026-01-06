¿Deberíamos apostar por las acciones de Nvidia en 2026?

Durante el 2025, la empresa líder en tecnología en diseño de unidades de procesamiento gráfico (GPU) y plataformas de computación acelerada, NVIDIA siguió mostrando un crecimiento y ganancias sólidas mientras mantenía sus acciones relativamente asequibles esto ha llamado la atención de los inversionistas al cuestionarse si se mantendrá de la misma manera, y si es posible seguir apostando por sus acciones este 2026.

La compañía con sede central en Santa Clara, California desde que se comenzó el desarrollo de la Inteligencia Artificial, no ha parado de invertir miles de millones de dólares en su hardware informático sobre todo cuando en los últimos años la demanda ha sido superior a la oferta, permitiéndole a la empresa tener márgenes de crecimiento y beneficios altos.

De acuerdo con informes para finales del 2025, la capitalización bursátil de la compañía alcanzó los $4,63 billones de dólares, pero lo que realmente es sorprendente y llama aún más la atención es el precio asequible de sus acciones, son incluso más razonables que otras grandes empresas tecnológicas como Amazon o Apple.

Quizás fue parte de su estrategia para disparar sus ingresos a más del 62% en el tercer trimestre del año pasado, eso representa un récord de $57,000 millones de dólares, pero la razón, por la cual podría ser una excelente oportunidad de inversión este 2026, es que sus acciones no son burbujas. La compañía devuelve el efectivo a sus acciones por medio de un programa de recompra de acciones.

Aunque, si bien, el panorama de Nvidia se muestra sólido, los expertos mencionan que, pese a que las acciones no son volátiles, la industria de la IA, sí podría serlo. No obstante, la compañía, al ser un proveedor de hardware de bajo presupuesto, es tanto probable que no sienta el impacto, si la demanda se desacelera.

De cara al 2026, la empresa asegura que entre sus planes estará el duplicar su inversión en inteligencia artificial, sobre todo ante su producción y lanzamiento de Rubin de GPU que están específicamente diseñados para la generación de audiovisuales usando la IA.

