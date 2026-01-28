UPS anuncia la reducción de 30,000 puestos de trabajo durante este 2026

El año 2026 arranca con ajustes profundos en la industria de la logística en los Estados Unidos. UPS, una de las compañías de mensajería más grandes del mundo, confirmó un plan de reducción de personal que impactará a decenas de miles de trabajadores. La decisión forma parte de una estrategia más amplia para recortar costos, optimizar operaciones y redefinir su relación con grandes clientes.

La empresa tiene previsto eliminar hasta 30,000 puestos de trabajo a lo largo de este año. El anuncio fue realizado por Brian Dykes, director financiero de UPS, durante una llamada de resultados con inversionistas. Según explicó, el enfoque estará centrado en reducir costos operativos considerados semi-variables.

“En términos de costos semi-variables, esperamos reducir posiciones operativas hasta en 30,000”, señaló Dykes. “Esto se logrará mediante la reducción de personal, y prevemos ofrecer un segundo programa de desvinculación voluntaria para los conductores a tiempo completo“.

Además del recorte de personal, la compañía está implementando otras medidas para reducir gastos. Entre ellas se encuentra el cierre de alrededor de dos docenas de edificios durante la primera mitad de 2026. A esto se suma un esfuerzo más agresivo por incorporar automatización en distintas áreas de su red logística.

UPS, con sede en Atlanta, cuenta actualmente con aproximadamente 490,000 empleados en todo el mundo. Estos ajustes buscan acelerar la consolidación de instalaciones y operaciones, una estrategia que la empresa viene desarrollando desde hace varios años.

Uno de los factores clave detrás de esta reestructuración es la decisión de UPS de reducir significativamente los envíos provenientes de Amazon. En 2025, la compañía anunció su meta de disminuir en un 50% las entregas de paquetes de Amazon para la segunda mitad de 2026. Esta transición ha obligado a replantear su capacidad operativa.

Durante la misma llamada, la directora ejecutiva Carol Tomé destacó los resultados de este proceso.

“El año pasado logramos ahorros por $3,500 millones de dólares como parte de nuestros esfuerzos de consolidación”, afirmó Tomé.

No es la primera vez que UPS ajusta su plantilla por este motivo. En abril de 2025, la empresa ya había informado que recortaría 20,000 empleos debido a la disminución en los pedidos provenientes de Amazon. En esta ocasión, Amazon no emitió comentarios inmediatos sobre el anuncio.

