Amazon recorta 16,000 empleos en una primera ola de despidos del 2026

El 2026 comienza con una nueva sacudida para el sector tecnológico. Amazon, uno de los gigantes más influyentes del comercio electrónico y los servicios digitales, anunció una reducción significativa de su fuerza laboral. La medida marca un nuevo capítulo en el proceso de ajustes internos que la empresa viene realizando desde el año pasado, en un contexto económico global cada vez más cambiante.

La compañía confirmó el recorte de aproximadamente 16,000 empleos como parte de una nueva ronda de despidos. El anuncio fue realizado por Beth Galetti, vicepresidenta senior de Amazon, a través de un mensaje interno dirigido a los empleados y posteriormente compartido en el blog corporativo. Esta decisión llega apenas meses después de otra reducción importante registrada en octubre, cuando Amazon eliminó cerca de 14,000 puestos de trabajo.

“Algunos de ustedes se preguntarán si este es el comienzo de un nuevo ritmo, donde anunciamos grandes reducciones cada pocos meses. Ese no es nuestro plan”, aseguró Galetti en la publicación. “Pero, como siempre, cada equipo seguirá evaluando la propiedad, la velocidad y la capacidad de innovación para los clientes, y realizará los ajustes necesarios”.

Amazon detalló que no todas las divisiones completaron sus reestructuraciones al mismo tiempo.

“Mientras muchos equipos finalizaron sus cambios organizacionales en octubre, otros no concluyeron ese proceso hasta ahora”, explicó la ejecutiva.

Esta diferencia en los tiempos internos habría influido directamente en el anuncio escalonado de los recortes.

Para los empleados afectados en Estados Unidos, la empresa informó que tendrán 90 días para postularse a otros puestos dentro de Amazon. En caso de no encontrar una nueva posición, recibirán paquetes de indemnización, apoyo para recolocación laboral y continuidad en los beneficios de seguro médico.

A pesar del ajuste, Amazon aseguró que no detendrá por completo sus planes de crecimiento.

“Seguiremos contratando e invirtiendo en áreas estratégicas y funciones clave para nuestro futuro. Aún estamos en etapas tempranas de desarrollo en todos nuestros negocios y existen grandes oportunidades por delante”, indicó Galetti.

Este anuncio se suma a otra decisión relevante tomada esta semana. Amazon confirmó el cierre de varias tiendas Fresh y de sus locales Amazon Go, conocidos por operar sin cajeros. Con ello, la empresa da marcha atrás en parte de su apuesta por el comercio físico tradicional. Estas clausuras buscarían reforzar la inversión en áreas de crecimiento de la empresa.

“Tras una evaluación exhaustiva del negocio y de cómo podemos ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, hemos tomado la difícil decisión de cerrar nuestras tiendas físicas Amazon Go y Amazon Fresh, convirtiendo varias de ellas en tiendas Whole Foods Market“, confirmó la compañía en un comunicado.

Amazon afirmó que su negocio de comestibles, lanzado hace más de 20 años, genera más de $150,000 millones de dólares en ventas brutas anuales. La compañía adquirió Whole Foods en 2017 por $13,700 millones de dólares.

Los recientes movimientos reflejan una etapa de redefinición profunda dentro de Amazon. Para trabajadores, inversionistas y observadores del sector tecnológico, estos cambios subrayan la importancia de la adaptación constante en una industria donde la estabilidad ya no está garantizada.

