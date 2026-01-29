Trabajos esenciales óptimos para latinos que pagan $50,000

Para muchos latinos en Estados Unidos, el trabajo no solo representa estabilidad económica, sino también sacrificio físico y riesgos diarios. Existen empleos esenciales que mantienen en funcionamiento a las ciudades, el campo y la infraestructura del país. Aunque varios de estos trabajos implican condiciones peligrosas, ofrecen ingresos que rondan o superan los $50,000 dólares anuales, una cifra clave para sostener a una familia.

A continuación, se presentan algunos de los empleos más comunes entre la comunidad latina, su nivel de riesgo y si el salario realmente compensa el esfuerzo.

1. Recolector de basura

El trabajo de recolector de basura es uno de los más duros y peligrosos en zonas urbanas. Implica exposición constante al tráfico, maquinaria pesada y residuos potencialmente peligrosos. El salario medio anual ronda los $48,350 dólares, una cifra cercana a los $50,000 dólares.

De acuerdo con Pau DeMott, director de tecnología de Helium SEO, aunque el salario no es bajo, tampoco “toma en cuenta el peligro constante del tráfico y las trituradoras hidráulicas”. En otras palabras, el riesgo puede ser alto para la paga que ofrecen.

2. Trabajador forestal o maderero

La industria maderera emplea a muchos latinos en zonas rurales y pueden ganar hasta $49,540 dólares al año, en promedio. Cortar árboles y operar maquinaria pesada implica riesgos elevados, especialmente por caídas, accidentes y condiciones climáticas extremas.

Para Jan Hendrik von Ahlen, director general de JobLeads, este trabajo podría no valer la pena, si hay equipos baratos o las prestaciones laborales no son las adecuadas, sin importar la paga.

3. Techador (roofer)

Instalar y reparar techos es una ocupación muy común entre trabajadores latinos. Las alturas, el clima y las superficies inestables hacen que el riesgo sea permanente. El salario medio anual es de $50,970 dólares.

Algo que los trabajadores deberían considerar si quieren incursionar como roofer es el hecho de que sufren accidentes graves con frecuencia y que “la recompensa económica no compensa el riesgo continuo de caídas que pueden terminar con la vida o la carrera de una persona”. tal como lo señala DeMott.

4. Conductor de camión

El transporte de mercancías depende en gran parte de camioneros latinos. El salario promedio es de $57,440 dólares al año. Aunque es un trabajo esencial, implica largas jornadas, fatiga y alto riesgo de accidentes.

“El trabajo es agotador y las lesiones son comunes”, asegura Guillermo Triana, fundador de PEO-Marketplace.com. “Un camionero que trabaja 70 horas semanales transportando por un salario bruto de $57,000 dólares no tiene tiempo, ni libertad, y tiene un riesgo muy alto de sufrir accidentes”.

5. Bombero

El trabajo de bombero es uno de los más respetados, pero también de los más exigentes. Muchos latinos forman parte de cuerpos de bomberos en distintas ciudades. El salario medio anual es de $59,530 dólares.

“Los bomberos presentan una alta tasa de mortalidad de 27 por cada 100,000 personas, pero la tasa más alarmante es la de lesiones no mortales: la impresionante cifra de 9,800 por cada 100,000 trabajadores“, declaró Danilo Coviello, socio fundador de Espresso Translations.

6. Trabajador de hierro y acero

El salario promedio anual es de $61,940 dólares. Este empleo es clave en la construcción de edificios y puentes. Requiere fuerza física, certificaciones y trabajar a grandes alturas.

Jason Vaught, director de marketing en SmashBrand, considera que este trabajo sí vale la pena. No obstante, explica que se requiere de entrenamiento especializado para operar de forma segura.

7. Técnico de líneas eléctricas

Aunque menos visible, este trabajo es vital para mantener la energía eléctrica. Muchos latinos se desempeñan en este sector en sus países de origen y son altamente valorados en los Estados Unidos. El salario medio alcanza los $92,560 dólares anuales, uno de los más altos entre trabajos esenciales.

“El alto salario es una recompensa suficientemente grande por el riesgo inevitable de estar cerca de sistemas eléctricos de alto voltaje y a grandes alturas”, comentó DeMott.

También te puede interesar: