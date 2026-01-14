Los camioneros entre los mejores trabajos para 2026, según Indeed

El concepto de “buen empleo” ya no es el mismo que hace una década. En un mercado laboral influido por la automatización y los cambios tecnológicos, los trabajos mejor valorados para 2026 combinan estabilidad, altos ingresos y una demanda constante. Un nuevo ranking de Indeed confirma que los camioneros, junto con profesionales de la salud y oficios técnicos, se encuentran entre las opciones más sólidas para los próximos años.

El análisis fue realizado por Indeed Hiring Lab, que evaluó miles de vacantes en Estados Unidos. Los criterios incluyeron la frecuencia con la que se publican los empleos, el salario medio, el crecimiento de los sueldos entre 2022 y 2025 y la rapidez con la que aumentan las ofertas en cada ocupación.

Camioneros con ingresos elevados

El segundo mejor trabajo para 2026, según Indeed, es el de conductor de camión propietario-operador.

Este puesto destaca por un salario medio cercano a los $160,000 dólares anuales y por una alta demanda en múltiples regiones del país.

La industria del transporte enfrenta una escasez persistente de conductores calificados. El crecimiento del comercio, la logística y las entregas ha reforzado la necesidad de trabajadores capaces de mover mercancías a larga distancia. Para muchos trabajadores latinos, este empleo ofrece una vía clara hacia ingresos altos sin depender de estudios universitarios tradicionales.

Aunque el trabajo exige largas horas y responsabilidad, también brinda independencia y la posibilidad de operar como negocio propio.

Los otros mejores trabajos para 2026

A pesar del protagonismo de los camioneros, el sector salud lidera el ranking general. Casi el 40% de los 50 mejores empleos para 2026 pertenece a esta industria, impulsada por el envejecimiento de la población y la creciente demanda de servicios médicos.

El primer lugar lo ocupa el técnico médico cardíaco. Las vacantes para este puesto han aumentado un 34% desde 2022. Los salarios crecieron al mismo ritmo, alcanzando un ingreso medio cercano a los $134,000 dólares al año.

En el tercer puesto aparece el practicante de enfermero, con un salario medio de $143,183 dólares. Ambos empleos requieren certificación y formación especializada, pero ofrecen estabilidad y proyección a largo plazo.

Tecnología con enfoque práctico

A diferencia de años anteriores, solo un empleo tecnológico logró entrar en el top 10. El científico de datos se posicionó en el lugar número 10. Otros roles tecnológicos, como ingeniero de software o consultor SAP, aparecen más abajo en la lista.

Laura Ullrich, directora de investigación económica de Indeed, explicó que muchos de “estos empleados interactúan con la inteligencia artificial, pero no han sido desplazados por la tecnología”.

Oficios que resisten a la automatización

Los oficios especializados también ganan terreno. Técnicos de HVAC, electricistas y otros trabajos manuales muestran una demanda creciente. El técnico en calefacción y aire acondicionado se ubicó en el lugar 16 del ranking.

“Los trabajos prácticos y técnicos están menos expuestos al riesgo”, afirmó Ullrich. “Durante mucho tiempo estuvieron fuera de moda, pero ahora muchos colegios comunitarios tienen listas de espera para estos programas”.

Este cambio refleja una nueva valoración de empleos donde la presencia humana sigue siendo esencial. Si estás en busca de trabajo y estabilidad laboral en un entorno incierto, este tipo de estudios pueden abrirte el panorama a oportunidades que no contemplabas y que pueden marcar una diferencia importante en los próximos años.

