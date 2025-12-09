Oscar Mayer busca conductor de su Wienermobile: viajes, hoteles pagados y $35,000 al año

La oportunidad de manejar el icónico Wienermobile vuelve a estar disponible y llega acompañada de salario, hoteles cubiertos y un año entero de viajes por Estados Unidos. ¿Qué tienes que hacer? Aquí te damos todos los detalles por si quieres aplicar a esta oportunidad de que te paguen solo por manejar y recorrer el país todo pagado.

La marca Oscar Mayer abrió oficialmente las aplicaciones para encontrar a su próximo conductor, un puesto que forma parte del famoso Hotdogger Program y que promete una experiencia laboral tan poco común como memorable.

Este programa, creado en 1988, fue diseñado para impulsar a jóvenes profesionales que destaquen por su creatividad, liderazgo y conexión con la comunidad. Según la empresa, se trata de un rol que combina aventura, vocería y trabajo en equipo.

“Esta posición privilegiada ofrece a los fanáticos la oportunidad de convertirse en portavoces oficiales de la marca y, al mismo tiempo, vivir su misión de generar sonrisas en todo el país”, agregó Oscar Meyer en su comunicado.

Los seleccionados formarán parte de la cohorte número 39 de Hotdoggers. Durante un año deberán conducir y dar mantenimiento al reconocido vehículo en forma de hot dog, una unidad de 27 pies de largo que recorre el país como símbolo publicitario desde hace décadas. El itinerario incluye un viaje continuo por carretera que abarca la visita a más de 30 estados.

Además de manejar el Wienermobile, los Hotdoggers actuarán como embajadores de Oscar Mayer. Asistirán a cientos de eventos comunitarios. Crear contenido personalizado. Representarán a la marca en actividades públicas. Su labor combina relaciones públicas con experiencias directas con consumidores, lo que exige habilidades de comunicación y una actitud abierta ante diversas audiencias.

La oferta económica resulta atractiva para recién graduados universitarios. La vacante ofrece:

Un salario base de $35,600 dólares al año.

Se suma un estipendio semanal de $150 dólares para comidas y gastos personales .

. Los participantes reciben un paquete completo de beneficios médicos .

. 18 días de descanso pagado .

. La cobertura total de los hoteles durante el periodo de trabajo.

Solo 12 personas serán elegidas para unirse al nuevo grupo que celebrará también el 90.º aniversario del Wienermobile. Oscar Mayer busca candidatos con título universitario, preferentemente en áreas como relaciones públicas, periodismo, comunicaciones, publicidad o marketing. La empresa aclara que un gusto por los juegos de palabras relacionados con hot dogs es un plus simpático para competir por el puesto.

Las aplicaciones estarán abiertas hasta el sábado 31 de enero del 2026 y se pueden enviar a través de la página de carreras de Kraft Heinz.

Quienes deseen seguir la ruta del Wienermobile pueden hacerlo en redes sociales, especialmente en Instagram y TikTok.

