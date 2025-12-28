Los 5 trabajos más lucrativos y demandados en 2026 sin necesidad de estudios universitarios

De acuerdo con un estudio desarrollado por College Board, cada vez es más difícil asistir a la universidad, ya que las matrículas han aumentado en los últimos años y pagar $11,610 dólares le está resultando al promedio de la población una gran hazaña financiera; sin embargo, educarse en un oficio puede resultar de provecho e incluso bien remunerado.

Es por esa razón que aquí te mencionamos al menos 5 oficios que el próximo año no solo seguirán siendo bien remunerados, sino que además tendrán mucha demanda

Mecánico y técnico de equipos de aviónica de aeronaves

Crecimiento estimado del empleo entre 2024-2034 será del 5%, con un salario medio anual de $79,140 y promedio por hora de $38,05 dólares.

Fontanero, instalador de tuberías y de vapor

Tiene un crecimiento estimado del empleo entre 2024-2034 de 4%, con salario medio anual de $62.970 dólares y salario medio por hora de $30,27 dólares. Número de puestos de trabajo son 504.500, se necesita diploma de escuela secundaria o equivalente.

Electricista

Su crecimiento estimado del empleo entre 2024-2034 es de 9%. Con salarios medio anual de $62.350 dólares y salario medio por hora de $29,98 dólares. Número de puestos de trabajo es de 818.700, se necesita diploma de escuela secundaria o equivalente.

Técnico de ascensores y escaleras mecánicas

Crecimiento estimado del empleo (2024-2034) es de 5%, el salario medio anual alcanza los $106.580 dólares y el salario medio por hora son $51,24 dólares. Número de puestos de trabajo son 24.200, se necesita diploma de escuela secundaria o equivalente

Trabajador del ferrocarril

Crecimiento estimado del empleo entre 2024-2034 es de 1%, el salario medio anual es de $75,680 dólares y salario medio por hora de $36,38 dólares. Número de puestos de trabajo son 77.900, se necesita diploma de escuela secundaria o equivalente.

