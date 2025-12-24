Ofertas de empleo para Papá Noel han disminuido un 35% este año, según Revelio Labs

A través de un análisis desarrollado por la firma de investigación laboral, Revelio Labs este año las ofertas para trabajar como Papá Noel han caído hasta un 35%, y esta disminución drástica se viene arrastrando desde el 2022.

Trabajar profesionalmente como Papá Noel durante las fiestas decembrinas no es cosa fácil, colocarse un traje rojo todo el día, para entretener a los niños puede llegar a ser agotador; sin embargo, esta temporada los empleadores en los comercios han estado recortando presupuesto y entre ellos la contratación de este tipo de empleados.

Pero, la tendencia de la caída en las contrataciones es, en general, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, la tasa de desempleo se ubicó en los 4.6% para el mes de noviembre, la entidad registró 7.8 millones de personas desempleadas.

No obstante, aunque este año son menos los empleadores de tiendas y comercios que buscan la figura de Papá Noel para alegrar sus locales, los salarios para estos trabajadores se mantienen altos, ya que pueden llegar a ganar hasta $25 dólares la hora, en comparación con los $21 dólares del 2022.

Aunque para lograr ser contratado, los candidatos a Papá Noel este año se están enfrentando a estándares más exigentes como, por ejemplo; barbas blancas y largas reales y cumplir en lo posible con un porte característico de este personaje navideño.

En el análisis, Revelio Labs explicó que esta exigencia por parte de los empleadores a Papás Noel mucho más reales hace que la competencia sea más reñida, no es que los salarios hayan aumentado, este fenómeno es para la firma de investigación laboral “una contracción del mercado laboral disfrazada de buenas noticias”.

