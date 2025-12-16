Desempleo en EE. UU.: el dato de 4.6% confirma un enfriamiento sostenido del mercado laboral

La tasa de desempleo en Estados Unidos llegó a 4.6% en noviembre de 2025, con 7.8 millones de personas desempleadas, según el informe más reciente del Bureau of Labor Statistics (BLS). Es un nivel que supera el registro de un año antes y se mantiene en la parte alta del rango reciente. El BLS señala que la tasa cambió poco respecto a septiembre, en un contexto donde las series muestran un avance sostenido del desempleo a lo largo de 2024 y 2025.

Un nivel elevado dentro de un patrón de deterioro suave

El registro de noviembre prolonga la lectura de septiembre, cuando la tasa se ubicó en 4.4%. En la comparación anual, el aumento desde el 4.2% de noviembre de 2024 confirma un desplazamiento al alza del desempleo. Las 7.8 millones de personas desempleadas superan los 7.1 millones de un año antes. La publicación del informe se retrasó por la disrupción en las operaciones del Gobierno federal que afectó el trabajo del BLS entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre. Esta situación impidió la recopilación de datos de la encuesta de hogares de octubre y desplazó a diciembre la difusión conjunta de los componentes de octubre y noviembre.

Brechas persistentes por edad, sexo y grupo racial

El informe mantiene diferencias marcadas entre segmentos de población. El desempleo entre adolescentes llegó a 16.3%. Entre hombres y mujeres adultas, las tasas se situaron en 4.1%. Por grupo racial u origen étnico, las tasas fueron de 3.9% para blancos, 8.3% para afroamericanos, 3.6% para asiáticos y 5.0% para hispanos, sin variaciones destacadas respecto a los meses anteriores según las series del BLS.

La serie histórica del BLS muestra cómo la tasa de desempleo volvió a moverse al alza en 2024–2025 y llegó a 4.6% en noviembre, su nivel más alto en torno a cuatro años. Gráfica: Bureau of Labor Statistics. Crédito: Cortesía

La composición por duración muestra un comportamiento dispar. El grupo de desempleo de corta duración ascendió a 2.5 millones, un incremento superior a 300,000 personas frente a septiembre. El segmento de desempleados de larga duración permaneció cerca de 1.9 millones, con un peso de 24.3% del total, una proporción estable dentro del rango observado durante 2024 y 2025.

Ritmo sectorial y señales de enfriamiento

El empleo agregado continuó avanzando en noviembre. Salud y construcción encabezaron los aumentos, de acuerdo con el BLS. El empleo federal siguió mostrando reducciones asociadas a la interrupción administrativa de otoño y a la posterior reorganización.

El empleo agregado cambió poco en noviembre. De acuerdo con el BLS, eñ sector Salud añadió 46,000 puestos y construcción sumó 28,000. La asistencia social continuó al alza con 18,000 empleos. Transporte y mensajería registró una contracción de 18,000 puestos. El empleo federal disminuyó en 6,000, después de la fuerte reducción de octubre, asociada a renuncias diferidas y ajustes administrativos posteriores.

Un cierre de año marcado por rezagos estadísticos

La ausencia de un reporte completo en octubre y la publicación conjunta de datos en diciembre añadieron un nivel inusual de ruido interpretativo a las series laborales. El BLS informó que la encuesta de hogares de octubre no pudo realizarse y que la “Employment Situation” de noviembre incluiría componentes rezagados. Esta circunstancia condiciona la lectura de los datos recientes y obliga a observar los próximos informes para identificar si la tasa se mantiene cerca del rango actual o muestra variaciones que permitan distinguir entre un enfriamiento prolongado y un cambio de ciclo más amplio.

